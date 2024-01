Il Gran Shopping premia chi sceglie il centro commerciale di Molfetta

Non solo saldi, il centro commerciale Gran Shopping Molfetta ha in serbo una bella sorpresa per i suoi clienti. Da Sabato 20 a domenica 28 gennaio il centro commerciale di Molfetta premia chi arriva da lontano con gift card valide del valore compreso tra i 5 e i 15 euro, a fronte di una spesa dal valore minimo di 50 euro valida anche se effettuata con più scontrini nella stessa giornata. Basterà iscriversi al desk dedicato all'iniziativa dove saranno fornite le informazioni sul regolamento ( consultabile qui in formato integrale ) e seguire pochi step previsti dal regolamento per ottenere i premi in palio.Per gli utenti provenienti dai comuni entro il raggio di 10 km, ovvero da Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Bisceglie, saranno consegnate gift card per il valore di 5 Euro.Per gli utenti provenienti dai comuni compresi tra i 10 e i 30 km, ovvero da Barletta, Bitonto, Corato, Modugno, Palo Del Colle, Ruvo Di Puglia, Trani saranno consegnate gift card per il valore di 10 Euro.Per gli utenti provenienti dai comuni distanti oltre 30 km, quali, a titolo esemplificativo, Altamura, Andria, Bari, Casamassima, Foggia, Gravina In Puglia, Monopoli, Triggiano (e tutti gli altri comuni italiani ed esteri non menzionati) saranno consegnate gift card per il valore di 15 Euro.