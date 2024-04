Domenica 5 maggio la prima edizione di Bimbimbici

La FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che da sempre promuove la mobilità sostenibile e l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la propria sezione di riferimento nella città di Trani, organizza la prima edizione di BIMBIMBICI.Trattasi di un evento a carattere nazionale, organizzato da Fiab Italia, che si svolge in centinaia di città in tutta Italia ed ha come obiettivo primario quello di promuovere la mobilità attiva e diffondere l'utilizzo della bicicletta tra giovani e giovanissimi.Il vero cambiamento parte dalle nuove generazioni, ecco perché i protagonisti, di questa iniziativa, sono i bambini: i veri attori del domani. La prima edizione di BIMBIMBICI a cura di Fiab Trani - sottosezione di Fiab Bisceglie BICILIAE aps - si terrà domenica 5 maggio 2024 e vedrà la partecipazione di tantissimi alunni delle scuole primarie e delle loro famiglie.Si raccomanda puntualità per permettere le operazioni di iscrizione. Il percorso su asfalto di circa 15 km, facile ed è adatto a tutti. Il raduno è previsto alle ore 9 in piazza Plebiscito (nei pressi della villa Comunale) dove, dopo aver effettuato registrazione, sarà avviata una piccola sessione di riscaldamento effettuata dal coach Alessandro Botta, del team Triathlon Tommaso Assi, partner dell'evento.Alle ore 9.30 il gruppo partirà direzione Porto e Cattedrale per poi raggiungere il Parco Naturalistico di Santa Geffa, dove ci sarà una piccola sosta. Rientro nei pressi della villa comunale in piazza Plebiscito previsto per le 12.30/12.45.L'evento è una vera e propria occasione di festa per grandi e bambini ma anche un'occasione per riflettere sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili, per accrescere la vivibilità dei centri urbani, ridando spazio alle persone. Bimbimbici è una manifestazione aperta a tutti i cittadini, consapevoli dell'importanza di una vita attiva, nel rispetto dell'ambiente e del proprio pianeta.Per partecipare è possibile pre-iscriversi all'evento compilando il MODULO ONLINE entro il 1 maggio 2024 o in alternativa la mattina dell'evento prima della partenza.Ai primi 100 bimbi partecipanti sarà consegnata una sacca con una gustosa merenda in omaggio. Quota d'iscrizione di 3 euro per tutti i partecipanti. MUNIRSI di BORRACCIA, berretto e protezione solare. CONTROLLATE la VOSTRA BICI in ANTICIPO! Munitevi di biciclette in buone condizioni, con cambio e freni efficienti, campanello. Si consiglia l'uso del casco.La partecipazione costituisce autodenuncia di buone condizioni fisiche. Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso della biciclettata.