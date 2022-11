Celeste e il Presidente: "Studia, che diventi come me!"

Beh, non solo gli occhi azzurri e il sorriso in effetti già si assomigliano, ma anche la capacità di farsi notare, in fondo, accomuna questa intraprendente ed entusiasta bambina di Trani e la nostra -pardon, il nostro - Presidente del Consiglio Giorgia Meloni!Quest'ultima, all'uscita da palazzo Giustiniani, sentendo chiamare a gran voce il suo nome con la gioiosa sorpresa di chi riconosce un personaggio famoso, come si farebbe per una rockstar - oltretutto col giubilo sincero che i bambini possono trasmettere - non ha potuto fare a meno di far fermare l'auto e far avvicinare la piccola con la sua mamma.Fotografie tra sorrisi gioiosi ma anche una buona dose di carica emotiva e consigli per il futuro da parte di Giorgia - come la chiamava la bambina - che magari già ha intravisto in lei una piccola erede per il futuro: " Studia, studia, che diventi come me ! Così sarai la prossima!" . Posto che in questa maniera la - il! - Presidente auspicherebbe un mandato bello lungo per se stessa, vista la giovanissima età della piccola Celeste - o a meno che non voglia restare l'unico Presidente del Consiglio donna per un bel pezzo (e comunque le ha aggiunto, affettuosamente ma con la sua solita grinta, " sbrigati!"), l'augurio e il consiglio sono stati sicuramente un momento speciale per questa bambina di Trani e per la sua famiglia.Perché, ricordiamolo, può piacere o no, ma Giorgia Meloni è la prima donna Presidente del Consiglio nella storia d'Italia; e sicuramente per tante bambine, ragazze, donne, un modello di tenacia, impegno, volontà e tanta passione per il proprio Paese.E il consiglio di studiare unito all'augurio dalla premier italiana per diventare se non la prossima, ma una prossima Presidente del Consiglio, Celeste lo terrà di certo a mente come un regalo prezioso.