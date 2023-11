Giornata dei diritti dell'infanzia: "Sentimenti contrastanti" nel messaggio del Primo Cittadino

"Sentimenti contrastanti per questa giornata dedicata ai diritti del mondo dell'Infanzia e dell'adolescenza": è il messaggio che il sindaco Amdeo Bottaro affida ai social in occasione della Giornata che ha visto una marcia per le principali strade di Trani con decine e decine di piccoli alunni della scuole cittadine."Da un lato la gioia, sempre infinita, di condividere il "cammino" con i nostri ragazzi: il coinvolgimento attivo dei bambini e delle bambine rappresenta la via maestra per onorare il significato autentico dei diritti dell'infanzia. Dall'altro, invece, il dolore per la morte di Giulia Cecchettin, una tragedia che ammutolisce, l'ennesima.Non possiamo arrenderci davanti a questo stillicidio. Come Ambito sociale siamo impegnati da anni in attività e progetti sulla violenza di genere, per contrastare stereotipi e meccanismi culturali purtroppo diffusi. Cerchiamo di essere presenti quanto più possibile nelle scuole: anche per quest'anno scolastico abbiamo confermato uno sportello informativo d'ascolto all'interno di alcuni istituti con focus su violenza di genere, bullismo e cyberbullismo.Non basta. Possiamo e dobbiamo fare di più, rafforzando la rete tra Istituzioni, territorio, terzo settore, forze dell'ordine, centro antiviolenza, volontari e associazioni. Siamo tutti chiamati a svolgere un ruolo attivo per rilevare per tempo segnali di potenziale rischio, per aiutare le donne a denunciare, per creare una cultura diffusa del rispetto e dei diritti.Nel giorno dedicato all'universo dei più piccoli, ricordiamoci di quanto sia importante educare i nostri figli alla non violenza, alla condivisione ed all'ascolto".