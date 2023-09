Ritorna la Notte Bianca dei Bambini, il 16 settembre in Villa comunale

La squadra di Città dell'Infanzia è pronta. La "Notte Bianca dei Bambini" è un parterre sorprendente di attività ludico-ricreative (alcune a numero chiuso): prevenzione, sport, intrattenimento, cultura, consulenza, astronomia, lab sperimentali, musica si alterneranno in una digressione no stop, inebriando del profumo di una magia senza tempo grandi e piccini, con focus "inclusione". L'evento è impreziosito da collaborazioni d'eccellenza per diffondere, in modo sempre più autentico e prepotente, il messaggio di territorio a misura di "famiglia" e di "uomo". La squadra di Cittadellinfanzia.it, la rivista online che divulga, senza sosta, informazione per le famiglie, condurrà i piccoli e le loro famiglie in un universo magico dove protagonista sarà l'incanto di quei valori, preservati, che si libreranno in volo sotto un manto di stelle. Un'autentica sinergia d'intenti, guidata dal desiderio di interrare semi di bellezza e speranza. L'evento sarà consultabile da tutte le famiglie con un TAAC. In un "tocco magico digitale" tutta la notte bianca a portata di mano. Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, patrocinato dal Comune di Trani. Il mondo di Città dell'Infanzia raccontato in un'unica, magica notte d'estate,. Ingresso libero. Tutte le info su: https://bit.ly/nottebianca23