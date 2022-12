Caccia ai tesori di Natale 2022: per i più piccoli le storie, le botteghe, le tradizioni e i sapori della Città

Ci sono mestieri che sembrano appartenere ad un tempo lontano. Sarebbero quasi scomparsi se non fosse per la tenacia, la sapienza e la pazienza con cui alcuni artigiani portano avanti la loro arte, donne e uomini che custodiscono tanti saperi e tante storie che meritano di essere conosciute.Ci sono tradizioni che risvegliano ricordi e rendono più leggibile il passato e creano collegamenti con il presente e il futuro.E poi ci sono i sapori e gli odori. Li diamo quasi per scontati, ma poi arriva il momento in cui si manifestano e allora la loro potenza diventa totalizzante: a Natale, in special modo, ci colpiscono ancora di più perché si connettono agli stati d'animo, ai ricordi e ai vissuti emotivi.Saranno questi i tesori di cui andremo a "caccia" in questa nuova "Regata Urbana", ideata e capitanata dal libraio e racconta storie Enzo Covelli e dalla guida turistica Mariagrazia Marchese. Ci saranno indizi disseminati nelle botteghe a cui faremo visita, oggetti che raccontano ed esperienze che coinvolgeranno tutti i sensi e che ci permetteranno di svelare il mistero racchiuso in un quadro.La "Regata Urbana" denominata "Caccia ai tesori" si terrà nei giorni 22-28 dicembre 2022 e il 04 gennaio 2023. All'attività potranno partecipare i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni, accompagnati da un adulto di riferimento e avranno una durata di circa due ore. La partecipazione è riservata ad un numero di 25 partecipanti (più 25 accompagnatori) per data, quindi è obbligatoria la prenotazione ai numeri 3406105956 (Enzo) oppure 3483998980 (Mariagrazia).L'appuntamento per le tre date sarà sempre lo stesso, alle 17:30 in Piazza della Repubblica (nei pressi del chiosco).Vi aspettiamo numerosi e curiosi!