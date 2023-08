Prosegue con successo la settima edizione de "La città che si anima"

Queste le prossime iniziative in programma, tutte gratuite:

Da oggi a sabato 26 agosto

Dalle 16:30 alle 18:30

Villa Guastamacchia

Laboratori creativi, giochi di squadra, animazione

Info: 328.4141160

Venerdì 25 e sabato 26 agosto

Venerdì 1 e sabato 2 settembre

Dalle 16:30 alle 18:30

Villa Comunale

Giochi di Teatro, Matrimonio di Re Manfredi con Flashcard, animazione

Info: 347.5827001

Sabato 26 e domenica 27 agosto

Sabato 2 e domenica 3 settembre

Dalle 18 alle 19

via Stendardi 41

Laboratorio "Piccoli DJ"

Info: 391.7243767

Da lunedì 28 agosto a venerdì 1 settembre

Lido Mattinelle

Giochi senza Barriere

Info: 393.5747243

Non solo eventi e attrazioni per i grandi, ma tante opportunità di aggregazione e socializzazione per i minori. L'estate di Trani è caratterizzata da infinite occasioni di svago e divertimento. Positivi riscontri si stanno registrando anche dalla settima edizione del progetto "La Città che si anima" e che vede coinvolte nel ruolo di soggetti attuatori numerose realtà del terzo settore cittadino.