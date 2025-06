Minori, avviso per organizzazione e gestione centri estivi diurni

Il Comune di Trani intende sostenere i "Centri Estivi" e le attività socio-educative in quanto fortemente volte a favorire la conciliazione familiare di vita – lavoro, la gestione diurna dei figli minori e a creare importanti opportunità di apprendimento, di divertimento e di integrazione sociale per i più giovani del territorio.Al fine di sostenere lo svolgimento di queste attività, ha indetto una manifestazione di interesse rivolta ad Enti Privati e Pubblici al fine di realizzare, potenziare e gestire interventi quali centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori residenti nel Comune di Trani, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, per il periodo tra luglio e ottobre 2025, mediante l'emanazione dell'Avviso Pubblico allegato.L'Avviso ha carattere meramente esplorativo e la realizzazione delle attività in oggetto è subordinata alla valutazione delle proposte progettuali che giungeranno entro il termine stabilito. Le proposte progettuali saranno finanziate esclusivamente con il contributo ministeriale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia (DIPOFAM): finanziamento per attività socio educative minori anno 2025.I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza, entro e non oltre le ore 10 del 10 luglio 2025.