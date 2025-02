BaraccaCheStoria! Burattini in festa: verso il gran finale con una festa di Carnevale in piazza della Repubblica

Dopo il grande successo dei primi due spettacoli, che hanno registrato il tutto esaurito, la rassegna BaraccaCheStoria! - Burattini in festa si prepara per il gran finale. Domenica 2 marzo, in piazza della Repubblica a Trani, andrà in scena lo spettacolo gratuito "Nonna e Volpe", un'emozionante performance con burattini, oggetti e attori, interpretata dal duo romagnolo composto da Vladimiro Strinati e Danilo Conti. La storia di "Nonna e Volpe, nella domenica clou del Carnevale, sarà la ciliegina sulla torta di una grande festa aperta a tutti, grandi e piccini.Parallelamente agli spettacoli serali, questa settimana hanno preso il via i matinée dedicati alle scuole primarie di Trani. I piccoli spettatori hanno l'opportunità di assistere a rappresentazioni come "I tre porcellini", "L'eredità di Spazzolino" e molte altre: la magia del teatro direttamente nelle aule scolastiche.Non solo spettacoli, ma anche creatività e tradizione: gli alunni delle scuole primarie della città sono stati coinvolti in un concorso per creare una nuova maschera che rappresenti Trani, da affiancare alla storica Moscatina. I Circoli Didattici che hanno aderito all'iniziativa avranno i loro vincitori, che riceveranno un buono in libri da spendere presso la Libreria Miranfù. La premiazione avverrà il 2 marzo, durante lo spettacolo conclusivo in piazza della Repubblica.Enzo Covelli, direttore artistico della rassegna, ha dichiarato: "Siamo entusiasti dell'accoglienza che il pubblico ha riservato a questo festival. Il teatro di Figura è popolare, nel senso che riesce a "parlare" e a incantare tutti, a prescindere dall'età. Assistere alla partecipazione calorosa della città è per noi motivo di grande soddisfazione e ci spinge ad andare avanti: nell'epoca dei satelliti e dell'intelligenza artificiale c'è ancora spazio per i burattini e per la fantasia. Il nostro obiettivo è quello creare occasioni di incontro attraverso la cultura per alimentare la scintilla della creatività delle nuove generazioni. BaraccaCheStoria! È un altro felice semino che siamo riusciti a piantare in città e per questo ringraziamo l'Amministrazione comunale che ci ha dato fiducia.L'appuntamento, dunque, è per domenica 2 marzo in piazza della Repubblica: un'occasione imperdibile per vivere insieme la magia del teatro dei burattini e festeggiare il Carnevale con un bel contorno di risate, abbracci, maschere e coriandoli.