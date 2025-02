Sabato 1° marzo 2025, alle ore 10:30, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani, si svolgerà un incontro pubblico dal titolo "La cittadinanza solidale: volontari in azione per l'UNICEF".L'iniziativa, promossa dal Comitato Regionale Pugliese per l'UNICEF d'intesa con la Amministrazione Comunale di Trani, mira a sensibilizzare i cittadini, e i giovani in particolare, sul tema del volontariato, così da giungere alla formale costituzione di un Comitato provinciale UNICEF nella BAT.Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Trani avv. Amedeo Bottaro, del Questore della BAT dott. Alfredo Fabbrocini (la Polizia di Stato è da sempre vicina all'UNICEF con iniziative benefiche, come il Calendario annuale) e della Presidente del Comitato Regionale di Puglia per l'UNICEF, prof.ssa Giovanna Perrella, si darà inizio ai lavori.Sono previsti gli interventi delle delegazioni dei Comitati provinciali per l'UNICEF di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto che illustreranno le principali attività realizzate nei rispettivi territori, tutte finalizzate alla promozione dei diritti dell'infanzia e al sostegno dei Programmi di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.Concluderà i lavori il Capo Ufficio Volontari di UNICEF Italia Luca Natale.