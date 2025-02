Un corretto conferimento dei rifiuti passa dai giovani, alla Baldassarre la Polizia locale di Trani

Nei giorni scorsi presso l'Istituto E. Baldassarre di Trani, si è tenuta una lezione importante sul rispetto dell'ambiente, tenuta dagli agenti della Polizia Locale – settore ambiente, sotto la guida del Maggiore Nicola Covelli, con il supporto di AMIU e la partecipazione del dott. Giuseppe Spadaro. Un incontro che ha avuto come obiettivo sensibilizzare i più giovani sull'importanza di rispettare l'ambiente e di evitare comportamenti scorretti come l'abbandono dei rifiuti.Nel corso dell'incontro, agli studenti sono state mostrate immagini reali di abbandono dei rifiuti nei cestini e nelle isole ecologiche. Gli agenti hanno spiegato come, grazie al loro intervento, siano riusciti a individuare i responsabili di questi atti illeciti e come siano state elevate le relative sanzioni per chi non rispetta le norme sul conferimento dei rifiuti. "I cestini non servono per abbandonare i rifiuti di casa", hanno osservato i ragazzi, ponendo una domanda che, purtroppo, spesso sembra essere ignorata da molti adulti. Un'altra riflessione che è emersa dai giovani è stata: "Perché gli adulti non rispettano delle semplici regole?".Le immagini e le riflessioni sollevate dagli studenti hanno suscitato una reazione positiva da parte degli stessi, contribuendo a sensibilizzarli su un tema tanto cruciale quanto spesso sottovalutato. Questo incontro ha rappresentato solo uno dei momenti di una continua attività di educazione civica che l'Amministrazione comunale di Trani intende portare avanti.L'assessore all'Ambiente, Cecilia Di Lernia, ha sottolineato l'importanza di iniziative come questa, che coinvolgono le scuole e i cittadini di domani nel rispetto delle regole. "Siamo certi che da questa sera, oltre agli agenti in borghese che vigilano sul rispetto delle regole, ci saranno 60 giovani concittadini, con il loro bagaglio di conoscenza, pronti a far risuonare l'eco del rispetto per l'ambiente nella loro mente e nella loro comunità", ha dichiarato l'assessore Di Lernia.Questo progetto di sensibilizzazione ha lo scopo di formare cittadini consapevoli e responsabili, affinché possano contribuire alla costruzione di un ambiente più pulito, ordinato e rispettato, partendo dalle giovani generazioni che rappresentano il futuro di Trani.