Regala un giocattolo 2024, consegnati i doni ai bambini oncologici di Bari

Il Circolo Acli San Nicola Pellegrino di Trani, e alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale, in data 17 dicembre 2024, hanno consegnato giocattoli ai piccoli e grandi eroi del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari.Le donazioni sono state distribuite direttamente nel reparto condividendo momenti di allegria con i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie. Ogni regalo è stato per loro un segno di speranza e un gesto di affetto per rendere più luminoso un momento difficile.E' il frutto dell'iniziativa benefica "Regala un Giocattolo", svoltasi domenica 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, in uno spettacolo tenutosi nell'auditorium Pichierri della parrocchia di San Magno Vescovo e Martire a Trani.Oltre ai giocattoli sono stati donati trucchi, parrucche, buoni Amazon, controller giochi per Playstation, buoni spesa, buoni carburante e tutto ciò che può essere necessario ad alleggerire le giornate degli adolescenti e delle famiglie presenti nello stesso reparto."Il Circolo Acli San Nicola Pellegrino - hanno dichiarato gli organizzatori - continuerà a impegnarsi per iniziative di solidarietà, con la speranza di poter contribuire sempre più a migliorare la vita dei bambini e delle famiglie che affrontano la difficile sfida della malattia.Non più da soli, ma facendo rete con le altre associazioni presenti sul territorio e non, poiché è solo facendo squadra che si può vincere, ricordandosi sempre che:"da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontani"."Questi giochi sono un segno di speranza. Rappresentano la possibilità di regalare un sorriso ai bambini per questo Natale. Doni accolti come accogliamo questi giorni: alla stregua di una chiamata allo spirito di comunità. Sono occasioni che ci permettono di scoprirsi Fratelli Tutti", per citare una splendida definizione di Papa Francesco.