Continuano le attività del progetto "Noi in biblioteca con voi"

Giovedì 10 e Domenica 13 ottobre, le associazioni "Il Colore degli Anni" e "Il Treno del Sorriso", nell'ambito del progetto "Noi in Biblioteca con Voi", hanno svolto due attività mirate a bambini e ragazzi.Il 10 Ottobre 2024, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, in Piazza Mazzini a Trani l'Associazione "Il Colore degli Anni OdV/ETS" ha organizzato un pomeriggio di integrazione ed inclusione per bambini e ragazzi multiculturali accompagnati dai propri genitori. Attraverso le bellissime illustrazioni e la narrazione di due emozionanti storie, i piccoli lettori si sono divertiti a praticare lo yoga, semplicemente imitando ogni disegno che illustrava una posizione yogica.A seguire, l'associazione di Clownterapia "Il Treno del Sorriso – OdV ETS" il 13 ottobre 2024, dalle 10:00 alle 12:00, presso la Parrocchia dei "S.S. Angeli Custodi" di Trani, l'educatrice professionale e autrice del libro Rossana Lombardi ha svolto l'attività di lettura animata e laboratorio di maschere mitologiche "L'Odissea spiegata ai bambini" alla quale hanno partecipato 18 bambini di età da 7 a 9 anni. Dopo la lettura del testo fatta da Rossana, vestita da Penelope, si è svolto un laboratorio dove tutti i bambini hanno realizzato la maschera di Scilla, cimentandosi con piatti di plastica, tempere, pennelli e altro materiale occorrente …. risultato? Una soddisfazione da parte dei piccoli creatori che con orgoglio hanno prima indossato la maschera realizzata e poi se la sono portata a casa.L'appuntamento per la prossima attività è per il 10 novembre 2024, nello Chalet della Villa Comunale e vedrà impegnate assieme le due associazioni indicate e l'Auser Cultura Trani.