Emozioni… Tutte per me” giunge alla terza edizione. Una manifestazione tutta dedicata ai bambini

Il 20 novembre scorso si è ricordata la Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza; una data non casuale, poiché in quel giorno di trentacinque anni fa, nel lontano 1989, in seno all'Assemblea Generale dell'ONU, veniva adottata la Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Sempre nella giornata del 29 novembre, ma del 1959, l'ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo.Per celebrare questo importante avvenimento, l'associazione "Città dell'Infanzia" organizza ormai da tre anni una manifestazione interamente dedicata ai bambini.L'evento si è svolto all'interno della Villa comunale di Trani e del suo bel chalet, ed è stato patrocinato da "Opes – Comitato provinciale Bari" e ha ricevuto il sostegno economico del Comune di Trani. Questa stata anche l'occasione per festeggiare i 10 anni di attività dell'associazione.I bambini sono stati coinvolti in una serie di giochi e attività che li hanno condotti alla scoperta delle proprie abilità e dei propri talenti, delle emozioni e dei sentimenti.Fondamentale, per la buona riuscita dell'evento, è stata sicuramente collaborazione con alcune associazioni e persone che si sono messe a disposizione per l'iniziativa, tra cui di Judo Trani, Circolo Tennis Tavolo Trani, Balance Academy e vari professionisti del settore come la dott.ssa Iolanda d'Abbruzzo, dott.ssa Francesca Tiseo, dott. Giorgio Pagnotta, dott.ssa Marianna Albanese, dott.ssa Angela Croce, Annalisa Stillavato e Cinzia Faconda.Il progetto "Emozioni…tutte per me" è ormai un esperimento assolutamente riuscito nel panorama tranese e un'esperienza unica e indimenticabile per i bambini che, stimolati da una serie di attività, come le arti marziali, il tennis da tavolo, l'hip hop, i giochi pedagogici, l'arteterapia, la psicomotricità, il cake design e il body painting permetterà loro di sviluppare la creatività, il lavoro di gruppo, la coordinazione motoria, magd soprattutto di sperimentare nuove attività e conoscere nuovi hobby.Il presidente di "Città dell'infanzia" Vincenzo Di Bari, spiega come nasce il progetto: "questa iniziativa coincide con il trentacinquesimo anniversario dell'adozione della Dichiarazione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ogni anno cerchiamo di proporre un'esperienza significativa. Quest'anno è particolare per noi perché, come associazione, compiamo 10 anni, quindi abbiamo pensato di realizzare la terza edizione di questi laboratori, che si chiamano "emozioni", ed inserire delle attività sportive come judo, lotta e ping pong. Quest'anno è una gran festa per noi visto che le due date coincidono. I laboratori spaziano dalla musica come l'hip hop al cake design ai giochi pedagogici e fino ad arrivare ai giochi pedagogici e di psicomotricità e poi anche il laboratorio di arteterapia. Questi laboratori rappresentano tutto quello che "Città dell'infanzia " scrive quotidianamente anche sulla sua testata giornalistica - "cittàdell'infanzia.it" - e che periodicamente realizza e mette a disposizione della città.".L'iniziativa è stata accolta molto positivamente dalla cittadinanza: le famiglie, infatti, hanno partecipato con interesse alla manifestazione, che ha come obiettivo ultimo quello di rendere la città e il territorio più "a misura di bambino".