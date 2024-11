A Trani una grande festa con raccolta giocattoli per bambini oncologici con Manuela Arcuri e Pino Campagna

Il Circolo Acli San Nicola Pellegrino è orgoglioso di presentare l'iniziativa benefica "Regala un giocattolo: Dona un sorriso per i piccoli e grandi eroi del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari", un evento speciale per portare un momento di gioia e sollievo ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari. L'evento si terrà domenica 08 dicembre 2024 presso Auditorium Picchierri nella Parrocchia di San Magno Vescovo e Martire a Trani, e invita tutta la comunità a partecipare donando un giocattolo e regalando un sorriso ai piccoli e grandi eroi.L'ObiettivoL'iniziativa nasce con lo scopo di offrire un momento di leggerezza e serenità ai bambini e agli adolescenti che, con grande forza e coraggio, affrontano la malattia. Donare un giocattolo significa donare un momento di distrazione, gioia e normalità in un contesto difficile, rendendo le giornate un po' più luminose. Oltre ai giocattoli saranno donati anche trucchi, parrucche, buoni Amazon, controller e giochi per Playstation, buoni spesa, buoni carburante e tutto ciò che può essere necessario ad alleggerire le giornate degli adolescenti e delle famiglie presenti nello stesso reparto.Come PartecipareL'invito è rivolto a tutti i cittadini, le famiglie e le aziende, che possono contribuire con la donazione di giocattoli nuovi con marcatura CE. I giocattoli saranno raccolti durante la giornata dell'evento presso i punti di raccolta designati e successivamente consegnati al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, in collaborazione con il personale ospedaliero.Programma dell'EventoApertura e Benvenuto - ore 18.00Canti natalizi a cura del II Circolo Didattico Mons. Petronelli di TraniInterventi dei Responsabili e Ringraziamenti ai PartnerBenedizione dei Giocattoli da parte del Parroco Don Dino Cimadomo• Saluti della madrina dell'evento Manuela Arcuri• Cabaret con Pino Campagna.Presenta Vittorio Cassinesi.Unisciti a Noi per una Causa ImportanteInvitiamo tutti a unirsi a noi per questa nobile causa e a portare un sorriso ai bambini, e non solo, che stanno affrontando cure difficili. Anche un piccolo gesto può significare molto per chi sta combattendo una dura battaglia.Grazie per il vostro prezioso supporto! Insieme possiamo fare una differenza tangibile nella vita di questi piccoli e grandi eroi