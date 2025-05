Torna domenica a Trani "Bimbimbici", l'evento nazionale promosso da Fiab

Torna a Trani domenica 18 maggio 2025 Bimbimbici, la manifestazione nazionale promossa da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per incentivare l'uso della bicicletta tra i più piccoli e sensibilizzare le famiglie sui temi della mobilità attiva e sostenibile.Organizzata per la seconda volta da FIAB Trani, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Trani, l'iniziativa prevede il raduno alle ore 9:00 in Piazza Plebiscito. Da lì prenderà il via una pedalata urbana adatta a tutte le età, in particolare pensata per i bambini, con un percorso sicuro, controllato e accessibile, accompagnato dai volontari FIAB e dalle forze dell'ordine.La manifestazione farà tappa presso il Parco Urbano di Santa Geffa, uno dei luoghi verdi simbolo della città, dove i bambini potranno ristorarsi, partecipare a momenti di gioco all'aria aperta e scoprire gli animali del parco, imparando a conoscere da vicino la biodiversità urbana e l'importanza del rispetto per l'ambiente.Un messaggio nazionale di cambiamentoBimbimbici non è solo una passeggiata in bicicletta, ma un vero e proprio manifesto per il futuro delle città. La campagna nazionale, attiva da oltre 20 anni in tutta Italia, vuole portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni la necessità di rendere le città più vivibili, inclusive, sicure e sostenibili, a partire dai più piccoli.La mobilità sostenibile non è un lusso, ma una scelta responsabile e necessaria per migliorare la qualità dell'aria, ridurre il traffico e lo stress urbano, restituire spazio pubblico alle persone, soprattutto ai bambini, agli anziani, alle famiglie.«I bambini sono il nostro futuro – spiegano da FIAB Trani – e devono imparare fin da piccoli che esiste un modo diverso, più sano e felice, di vivere la città. Pedalare significa libertà, salute, autonomia. Significa crescere in un ambiente più pulito e più umano, dove tutti si sentano a casa. Se le città sono a misura di bambino, sono città migliori per tutti.»Una seconda edizione che guarda lontanoLa prima edizione tranese di Bimbimbici ha visto la partecipazione di oltre 80 tra bambini e adulti, confermando il desiderio delle famiglie di riscoprire una Trani più dolce, accogliente e ciclabile. Anche per questa seconda edizione si punta a una grande partecipazione, in un clima di festa, condivisione e attenzione per l'ambiente.L'evento è gratuito e aperto a tutti. E' obbligatorio per i bambini, essere accompagnati da un adulto e di indossare il casco protettivo. È sufficiente presentarsi con la propria bicicletta e il sorriso.