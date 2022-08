Un parto fra le mura domestiche: è nata in casa qesta mattina...una piccola tranese

E' nata! E' nata una tranese. Fiocco rosa, ma anche "biancoazzurro", per la piccola tranese venuta al mondo in casa, questa mattina: è una bellissima bambina, sta bene, e ha deciso di venire a conoscere il mondo verso le 10, "velocemente" come raccontano con grande gioia i genitori, senza dar loro nemmeno il tempo di poter recarsi in ospedale come era stato invece programmato.Questa mattina, quando la giovane mamma ha avvertito quei dolori non ancora attesi ma senza dubbio inequivocabili, il papà non è andato nel panico, anzi: praticamente è stato lui a far nascere la figlioletta, piano piano ma "velocemente" fra urla di gioia, dando assistenza non solo psicologica alla moglie, riuscendo a far venire al mondo la piccolina con una prontezza ed una emozione difficilmente descrivibile.Quando è arrivato il 118, i sanitari intervenuti hanno fatto….i complimenti alla mamma e anche al papà, hanno sistemato la piccola e hanno accompagnato mamma e neonata in ospedale a Barletta.E' una tranese doc questa bambina, e potrebbe diventare anche il simbolo non solo di una nascita, ma anche di una rinascita. Del reparto di ginecologia ed ostetricia del "S. Nicola pellegrino" di Trani.