È morto l'avvocato Gianluca Rosato, fu vice presidente del C.T.A.

Un uomo e un professionista gentile, sorridente, disponibile ma anche estremamente colto e raffinato: l'avvocato Gianluca Rosato si è spento a sessantacinque anni lasciando nel dolore i suoi familiari e i tanti amici e colleghi tra i quali la notizia si sta diffondendo. L'avvocato Rosato è stato per diversi anni vicepresidente dellaAssociazione Commercio Turismo Artigianato e Servizi, il cui presidente, Michele De Marinis ha dato con dolore la notizia della prematura scomparsa."È Lutto. Oggi è un giorno triste x me. Con grande commozione, comunico la prematura scomparsa dell'Avvocato Gianluca Rosato. Come sapete, Luca, oltre ad essere un carissimo e fraterno amico, è stato fino a pochi anni fa, il VicePresidente della nostra Associazione CTA. Sempre in difesa dei nostri associati. Forte era il legame che ci univa. Mi è stato vicino nei momenti felici e in quelli più difficili. Luca è, e sottolineo è, una persona speciale. Ci mancherà tanto. Rimarrà sempre nei nostri cuori. Un forte abbraccio alla moglie Assunta, alla figlia Simona e al fratello Gianfranco", le parole di Michele De Marinis, Presidente CTA.