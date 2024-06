È morto Mauro "Zappander", l'influencer della risata tranese

"Vendo risate ed emozioni": così è scritto sul profilo Instagram, quasi 16.000 follower ma anche fino a 400.000 visualizzazioni per i video, di Mauro Zappander, al secolo Mauro Palumbo, uno dei personaggi di Trani più simpatici, positivi, popolari che con i social ha assunto - per così dire - una fama nazionale.Sembrava uno scherzo ma purtroppo non è, e in meno di un'ora la voce si è sparsa a macchia d'olio in tutta Trani, lasciando davvero un aria di tristezza nella città, soprattutto intorno alla baia del pescatore, una sorta di quartier generale delle sue performance , delle sue osservazioni, elucubrazioni e di quella leggerezza apparentemente aggressiva che in realtà è finita anche viralmente oltre i confini nazionali. Una morte improvvisa, tanto che sulla storia su Instagram è scritto, evidentemente dai suoi amici, "il nostro Mauro ci ha lasciato senza neanche salutarci". La baia del pescatore non sarà più la stessa senza Zappander, ma, siamo certi, la sua ironia, quel dialetto tranese dispensatore di rimproveri, aggressioni in maniera sempre ironica, battute folgoranti, continueranno a farlo sentire vivo attraverso la magia che i social possono offrire. Ma certo La baia del pescatore senza Mauro per i tranesi è da oggi privata di un amico per tanti, con cui era sempre bello fare quattro chiacchiere, scherzare, bere una birra, imparare a pescare. E quei video così virali appariranno carichi di nostalgia , oltre che di sorrisi, per chi lo conosceva personalmente.Tutto è stato davvero molto improvviso per cui non siamo ancora in grado di dare notizie sul luogo e data del funerale. Peccato, ci mancherà.