Si è spenta Mariangela Nethanel Caputo: "Ora canterai tra gli angeli"

Nethanel significa "dono di Dio", e chiunque l'abbia incontrata, ascoltato la sua voce, imparato da lei l'arte del canto, non può che confermare che lei un dono lo era davvero.Chi la conosceva sapeva che era malata da tempo, ma non si è mai pronti quando va via una persona cara. E la notizia che pian piano si sta diffondendo, sta lasciando sgomenti ovunque, non solo a Trani, dove la giovane Mariangela Nethanel Caputo era nata e vissuta.È stato ieri sera suo fratello Niki a darne lo struggente annuncio sul profilo social della stessa Nethanel: "Il 3 settembre 2024, alle ore 20:24 si spegne Mariangela Caputo detta Nethanel, figlia di Dio, docente di musica, cantante sopraffina, donna integerrima, mente brillante, persona talentuosa, animo nobile, intima di pochi, aiuto di molti, sorella amata, amica fedele".La giovane donna era una docente di canto con più di vent'anni di esperienza, con una laurea in conservatorio in canto lirico e due Master musicali. Era docente di musica nella scuola pubblica e aveva vinto due Music Awards : uno a Padova e uno a Londra, nel campo del gospel, lei, candida rosa della musica black della quale aveva fondato un metodo di canto esclusivo. Da sempre - come lei stessa aveva scritto - credeva nell'insegnamento non solo come lavoro, ma come "missione di cucire sull'allievo percorsi che rispettassero le sue caratteristiche indirizzandone e consigliando la strada ideale per ciascuno". "La musica non è un fatto a sé stante ed il canto è parte integrante dell'identità, per questo le mie lezioni non sono solo un servizio ma un approccio alla persona con dedizione e attenzione ma soprattutto rispetto": una missione di vita e di professione animate da una fede potente, che ha fatto vivere il percorso della malattia a Mariangela Nethanel con speranza e tanto amore per Dio. Una fede incrollabile che ora fa immaginare tutti noi davvero Nethanel a cantare tra gli angeli quei gospel che ha tanto amato e che ha fatto amare a tanti."Mariangela è una insegnante insostituibile. È raro trovare un'attenzione ai particolari come quella che lei ha sia dal punto di vista tecnico sia da quello creativo. Dà importanza ad ogni aperto del lavoro, dalla cura della voce alla precisione esecutiva, all'espressione vocale, alla resa della performance sul palco. E ha un grande intuito nel riconoscere e indirizzare le inclinazioni di ciascun allievo. Per non parlare dell'aspetto umano del rapporto con lei... amica accogliente e maestra esigente":Sentire la sua voce su you tube , per chi non l'abbia conosciuta, è un dono vero, limpida e piena d'Amore, una carezza all'anima, per chi ha fede e chi non ce l'ha, perchè quella voce pura ha il suono, ancora e per sempre, di un immo di gratitudine alla Vita e al Creato.