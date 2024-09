Addio al professor Renato Guarriello, docente e preside di generazioni di tranesi

Se ne vanno, in silenzio, avanti negli anni, ma restano nella memoria e nel cuore di tanti, destinati a non morire mai: sono i buoni maestri, quelli con i quali sono cresciute generazioni di studenti come quelli che oggi, con la morte del professor Renato Guariello, man mano che la notizia si diffonde, stanno condividendo con commozione momenti lontani e belli, quelli della scuola .Tra tutti pubblichiamo integralmente il ricordo affettuoso di uno dei suoi allievi, Rino Negrogno, da lui postato su Facebook non appena saputo della dipartita del suo amato presideCi ha lasciato il professor Renato Guarriello, uomo di grande cultura, di grande nobiltà d'animo, e uomo d'altri tempi, lo era già da preside del liceo Valdemaro Vecchi di Trani quando, negli anni ottanta, fui un suo scapestrato studente.Sempre disponibile con gli studenti, non ricordo di avergli mai visto perdere la pazienza, sebbene con gente come noi l'avrebbe persa persino un santo, sempre elegante, dai modi raffinati, sorridente e con un volto pronto ad arrossire di fronte alla nostra sfrontatezza.Un signore, che anziché sorridere avrebbe dovuto prenderci a schiaffi più di una volta, giacché non eravamo meno screanzati dei giovani di oggi, e invece, era sempre pronto a elargire un sorriso confortante e rassicurante, sempre pronto a prendere chiunque per mano per accompagnarlo, come un buon padre di famiglia, alla ragione, oltre che alla conoscenza.Quando scrissi su Facebook di averlo incontrato e di essermi emozionato, commentò:"Sono sorprese piacevoli e interiormente gratificanti le voci e gli incontri occasionali, ma frequenti (quelli che la mia età avanzata consentono, 82 anni prossimi a dare il passo agli 83) con i miei cari ex alunni (da docente e da Preside). È per me una gioia grande vederli oggi professionisti seri, competenti, responsabilmente impegnati nei diversi settori della società e in campo letterario, artistico/creativo e socio/scientifico/economico/giuridico. Ringrazio, perciò, di cuore e con gratitudine, ricambiando sentimenti di stima ed affetto all'ex alunno Rino Negrogno ed a quanti, ex alunni e non, hanno condiviso le sue belle e commoventi espressioni, indirizzate alla mia umile persona. Auguro a tutti voi di operare con coraggio e fede nei valori, fondamentali, ricevuti dai vostri seri e scrupolosi docenti, mirabilmente da voi assimilati, senza farvi mai condiziona e "limitare" - nella mente e nelle opere - da tutto ciò che è contingente, ritenuto "unico ed indispensabile" da molti falsi saggi contemporanei. Agitate con coraggio - nella meditazione e, se occorre, anche nella "giusta lotta" della vita, la fiaccola della Fiducia in voi stessi irrorata nella sostanza dalla Fede e dalla Speranza, anche e perché no, di libero/personale stampo cristiano vitalistico.Renato Guarriello con un grande affettuoso abbraccio a ciascuno di voi".Grazie professore per i tuoi insegnamenti, anche quelli che abbiamo compreso dopo, a distanza di tempo.Mi condolgo con i figli Angelo, Emanuel e tutti i suoi cari.