Addio ad Antonio Cirillo, fondò il circolo Walter Tobagi a Trani

"Mio padre non mi ha detto come vivere. Ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva": sulla sua pagina Facebook Luigi Cirillo ha così salutato il padre Antonio, deceduto oggi all'età di 80 anni. Una brava persona, molto amata nella comunità tranese, non solo per la sua gentilezza disponibilità e autentico senso di amicizia ma anche per una militanza politica che è stata un impegno di vita, onesta e sincera. Antonio Cirillo, iscritto nelle liste del partito socialista italiano aveva fondato a Trani lo storico circolo Walter Tobagi, dando vita al movimento cosiddetto dei giovani della Stazione, la corrente dello stesso partito guidata da Vito Mallardo.