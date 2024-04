Un altro pezzo di Trani che se ne va: il dolce ricordo della signora Serafina Triglione

Quanta dolcezza nel ricordo della signora Serafina, e quanto sembrano lontani i tempi - o forse lo sono davvero...- in cui andare a risolvere un problema per riparare un vestito, per abbellirlo, per confezionarlo, scegliere un accessorio, era possibile perché si andava alla merceria da Pierino, dove la signora ti accoglieva con il suo sguardo azzurro, limpido, e quel sorriso dolce che sapeva di sapienza e di pazienza. Tra mille bottoni indovinava quello che che tu cercavi, tra i nastri la nuance più adatta: donna morbida nei modi e nelle movenze, che ti dava la sensazione di essere felice lei stessa di renderti felice nell'aver individuato la soluzione ideale per quel che cercavi. Con lei la merceria diventava una gioielleria, con lei ogni minimo dettaglio era prezioso perché scelto con cura e con attenzione, trattando ogni cliente con garbo e rispetto, allo stesso modo, se comprasse gomitoli di cashmere o una zip per un vestito. Un garbo poi ereditato da sua figlia Cicci , lo stesso sorriso, la stessa dolcezza, che l'ha affiancata rinnovando un esercizio commerciale che diventava sempre più un laboratorio di idee, quasi una naturale evoluzione: ma il nuovo "Cento Cose" era rimasto, nel nome, per chi l'aveva vissuto da sempre, "La Merceria da Pierino".Sono i punti di riferimento di una Trani carica di nostalgia, del gusto di andare nei negozi come fossero di gente di famiglia, perché sapevano conquistare nel tempo la fiducia perché erano lì ad accoglierti con una professionalità oggi rara. La signora Serafina si è spenta a 87 anni, e aveva cominciato la sua attività nel 1961 era una dunque una delle ultime decane delle attività storiche della Città."Era proprio così, tranquilla,serena. pareva aspettarti, accoglierti. Ti ascoltava e risolveva tutto, come la zia di tutti", ricorda una sua cliente, come tanti, che oggi la ricordano con affetto e nostalgia.Animata da sempre da una fede e devozione profonda, è stata anche consorella nella chiesa di Santa Teresa, dove si terranno le esequie domani 9 aprile alle ore 10:30.