Gli auguri di Giovanni Paradiso ai Carabinieri della Bat e al Prefetto D’Agostino

Giovanni Paradiso, figura conosciuta per il suo impegno nella valorizzazione delle forze dell'ordine, ha voluto estendere – a nome dell'intera comunità tranese – un messaggio di auguri natalizi ai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani e al Prefetto della Provincia BT, Rossana Riflesso D'Agostino.



«La figura di un Carabiniere, indipendentemente da sesso, ruolo o grado – afferma Paradiso – rappresenta per moltissimi cittadini un simbolo concreto di fiducia e sicurezza. Il senso di protezione che un militare in divisa trasmette è spesso silenzioso ma costante, ed è per questo che desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento, insieme ai migliori auguri di buon Natale, a tutte le donne e gli uomini dell'Arma della BAT».



Un messaggio speciale è rivolto anche al Prefetto D'Agostino: «In questi anni – continua Paradiso – si è distinta per impegno, competenza e vicinanza al territorio, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Una presenza importante per la nostra provincia».



Conclude così il suo messaggio: «Auguro a tutti loro un sereno Natale, nella consapevolezza che la comunità riconosce e apprezza il prezioso lavoro svolto ogni giorno al servizio del bene comune».