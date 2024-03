Gli auguri speciali di Pasqua all'Arma dei Carabinieri

Ad un passo delle festività Pasquali auguro a tutti gli uomini e donne di ogni ordine e grado che fanno parte dell'Arma dei carabinieri non solo della città di Trani ma di tutta Italia sereni auguri facendo presente che dietro a ogni carabiniere ci sono un uomo e una donna, forse con una famiglia o forse no, ma comunque con le loro vite. Le loro paure, le loro angosce, la loro insicurezza. C'è gente come loro ha scelto la via del servizio.

Grazie alle Forze dell'Ordine che con umiltà e coraggio mettono la propria vita al servizio della comunità e dei più deboli, nella Costituzione e nel cuore dello stato loro ne sono le braccia, a tal che mi sento in dovere a nome di tutti i cittadini che credono nelle istituzioni di dar Onore ai carabinieri che vanno avanti nonostante tutto, a quelli che non ce l'hanno fatta, alle nuove leve e a chi non è più in servizio. Onore al braccio destro dello Stato e al rifugio della società che soffre. Viva l'Arma.



- Giovanni Paradiso