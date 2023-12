«Buon Natale a voi che lottate ogni giorno con coraggio»

A nome mio Paradiso Giovanni ma soprattutto a nome di tutti i cittadini onesti che credono nelle istituzioni, vorrei far arrivare a tutti gli operatori dell'Arma dei Carabinieri ma anche a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine di qualsiasi ordine e grado i più sinceri auguri di Buon Natale.A voi che rappresentate il vero orgoglio italiano perchè tutti i giorni lottate con coraggio, ma soprattutto senza paura contro le avversità, i soprusi le angherie e l'iniquità sociale difendendo la gente, l'onestà e il tricolore.approfittando nel porgere l'augurio Natalizio , vi si ringrazia per tutti i giorni che rischiate la propria vita per difendere la nostra , e perchè credete così tanto nella vostra mansione che svolgete al meglio a volte anche più del necessario, per quello spirito di abnegazione capace di contraddistinguervi continuamente.Per questo i miei piu' sinceri auguri di Buon Natale vanno a voi, alla divisa che con grande orgoglio tutti i giorni indossate e soprattutto alle vostre famiglie.