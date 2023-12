Oggi marce e canti natalizi con il gran concerto bandistico Pietro Mascagni

Appuntamento in via delle Tufare e nell'ex pinetina di via Andria

In occasione delle festività natalizie il Gran concerto bandistico "Pietro Mascagni" di Trani si esibirà nel parco di via delle Tufare e nella ex pinetina di via Andria a partire dalle ore 18.In programma marce tradizionali, bandistiche e canti natalizi.Il Gran concerto bandistico è diretto dal maestro Michele Di Filippo. Capobanda: Emanuele Di Lernia.