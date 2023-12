In una notte come tante, concerto di Natale alla chiesa di San Toma

Giovedì 28 dicembre alle ore 19.30, presso la Chiesa di San Toma, vi aspettiamo numerosi per una serata all'insegna della musica. Il Coro Polifonico tranese Polimniae Voces si esibirà con un concerto meditazione dal titolo "In una Notte come tante", pensato per celebrare il miracolo del Natale e la sua magia, che emoziona e stupisce, ancora e sempre. Il canto è il dono più prezioso e bello per lodare Dio e mai come oggi, in questo mondo in cui sembra prevalere la violenza, le dolci note di una canzone possono essere strumento di pace e speranza.La direzione sarà affidata a Bartolomeo di Lernia e la voce solista principale sarà quella di Ivano Curci. Ad accompagnare il coro ci saranno: Francesco de Magno al pianoforte, Nicola Frisi al violino e Nicola Riondino al violoncello.Nicola Quinto guiderà gli astanti nell'ascolto del repertorio musicale.L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.