La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale

Presepe più originale Presepe più artistico Presepe più spontaneo

L'Associazione Nazionale Lacarvella conclude il percorso del concorso "La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026" con la cerimonia di premiazione ufficiale, in programma il 5 gennaio 2026 alle ore 19.00, presso la Sala Rondini della Comunità dei Padri Barnabiti di Trani.L'iniziativa, dedicata alla valorizzazione del presepe come simbolo autentico del Natale, ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno saputo interpretare, attraverso le loro opere, il significato più profondo della Natività, unendo fede, tradizione e creatività.Durante la serata saranno proclamati i vincitori delle tre categorie previste dal concorso:I premi consisteranno in attestati di partecipazione, riconoscimento del valore culturale, artistico e umano delle opere realizzate.La valutazione è stata affidata a una giuria qualificata composta da:Carlo Scarcella, Direttore artistico del Presepe cittadino (Presidente)Padre Antonio M. Buongallino, BarnabitaProf.ssa Elisabetta Volpe docente di ICRProf. Marino Pagano docente di lettereProf.ssa Raffaella Del Giudice docente di arte e immagineAntonio Russo, Presidente dell'Associazione LacarvellaLa cerimonia si svolge con il patrocinio della Parrocchia S. Luigi a Castel del Monte, dell'Istituto Buon Samaritano, dell'Università Popolare Cristo Re e dell'Associazione Culturale Ex Studenti Accademia di Belle Arti di Bari, a testimonianza di una rete culturale e spirituale unita nella promozione dei valori natalizi."La Bellezza del Natale" si conferma così non solo come concorso, ma come momento di incontro e condivisione, capace di rinnovare il significato del presepe quale linguaggio universale di pace, speranza e fraternità.