Presepe Lacarvella
Presepe Lacarvella
Associazioni

La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale

Giunge a conclusione il concorso artistico dell'associazione Lacarvella

Trani - venerdì 2 gennaio 2026 10.12
L'Associazione Nazionale Lacarvella conclude il percorso del concorso "La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026" con la cerimonia di premiazione ufficiale, in programma il 5 gennaio 2026 alle ore 19.00, presso la Sala Rondini della Comunità dei Padri Barnabiti di Trani.

L'iniziativa, dedicata alla valorizzazione del presepe come simbolo autentico del Natale, ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno saputo interpretare, attraverso le loro opere, il significato più profondo della Natività, unendo fede, tradizione e creatività.

Durante la serata saranno proclamati i vincitori delle tre categorie previste dal concorso:
  1. Presepe più originale
  2. Presepe più artistico
  3. Presepe più spontaneo

I premi consisteranno in attestati di partecipazione, riconoscimento del valore culturale, artistico e umano delle opere realizzate.

La valutazione è stata affidata a una giuria qualificata composta da:

Carlo Scarcella, Direttore artistico del Presepe cittadino (Presidente)

Padre Antonio M. Buongallino, Barnabita

Prof.ssa Elisabetta Volpe docente di ICR

Prof. Marino Pagano docente di lettere

Prof.ssa Raffaella Del Giudice docente di arte e immagine

Antonio Russo, Presidente dell'Associazione Lacarvella

La cerimonia si svolge con il patrocinio della Parrocchia S. Luigi a Castel del Monte, dell'Istituto Buon Samaritano, dell'Università Popolare Cristo Re e dell'Associazione Culturale Ex Studenti Accademia di Belle Arti di Bari, a testimonianza di una rete culturale e spirituale unita nella promozione dei valori natalizi.

"La Bellezza del Natale" si conferma così non solo come concorso, ma come momento di incontro e condivisione, capace di rinnovare il significato del presepe quale linguaggio universale di pace, speranza e fraternità.
  • Natale
Altri contenuti a tema
Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia Eventi e cultura Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia L'evento per celebrare i quindici anni dalla fondazione dell’Associazione
Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Eventi e cultura Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Il progetto coinvolge 25 artisti e designer
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani Eventi e cultura Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani 25 artisti pugliesi, installazioni su tela, laboratori per bambini e mappa digitale per scoprire le opere
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Eventi e cultura Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Mercatini, luminarie e presepi viventi per la settimana di Natale fino a Capodanno
«Racconti del Natale»: torna a Trani il concorso dedicato all’arte presepistica «Racconti del Natale»: torna a Trani il concorso dedicato all’arte presepistica L’iniziativa dell’Associazione Delfino Blu, con il sostegno del Comune
Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione» Politica Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione» Il partito critica le tempistiche e la gestione delle risorse
"Natale in… Vetrina”: il quartiere Pozzo Piano si accende di magia Enti locali "Natale in… Vetrina”: il quartiere Pozzo Piano si accende di magia A partire da oggi quattro appuntamenti con artisti di strada e spettacoli
D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani Vita di città D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani Dopo tanta attesa l'accensione in serata accanto alla statua di san Nicolino
Capodanno di Trani in concerto tra Morricone, Strauss e Mozart
2 gennaio 2026 Capodanno di Trani in concerto tra Morricone, Strauss e Mozart
Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani
2 gennaio 2026 Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani
Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa
2 gennaio 2026 Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa
Il Presepe Vivente dello Spirito Santo anima la "Cittadella Sanguis Christi " il 3 e il 4 gennaio
2 gennaio 2026 Il Presepe Vivente dello Spirito Santo anima la "Cittadella Sanguis Christi" il 3 e il 4 gennaio
Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti
1 gennaio 2026 Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti
Follia di Capodanno, Via Superga e Via Andria "terra di nessuno ": scene da guerriglia urbana indegne per Trani
1 gennaio 2026 Follia di Capodanno, Via Superga e Via Andria "terra di nessuno": scene da guerriglia urbana indegne per Trani
Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro
1 gennaio 2026 Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro
TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025
1 gennaio 2026 TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025
Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia
1 gennaio 2026 Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia
Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
1 gennaio 2026 Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.