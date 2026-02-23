Premiazione del Concorso “La Magia delle Letterine di Natale 2025” a Trani

Avv. Amedeo Bottaro, Sindaco della Città di Trani

Dott.ssa Letizia De Mari, Assessora alla Cultura

Arch. Angelo Capone, Assessore alle Attività Produttive

Dott. Landriscina, Manager del Distretto Urbano del Commercio

Il 24 febbraio 2026, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale di Trani, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso letterario dedicato ai più piccoli "La magia delle letterine di Natale 2025", iniziativa promossa dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) in collaborazione con il Comune di Trani.Il concorso, rivolto ai bambini della città, nasce con l'obiettivo di valorizzare la spontaneità, la creatività e la sensibilità dei più giovani, invitandoli a raccontare – attraverso una letterina – la loro personale visione del Natale. Un modo semplice ma profondamente significativo per dare voce ai sentimenti, ai desideri e ai sogni dei bambini, custodi autentici dello spirito natalizio.Due letterine vincitrici selezionate dalla giuriaLa giuria, composta da rappresentanti del DUC e del Comune, ha esaminato numerose letterine, apprezzandone l'originalità, la freschezza e la capacità di trasmettere emozioni sincere. Al termine della valutazione sono stati individuati due elaborati vincitori, ai cui autori sarà consegnata una gift card del valore di 150 €, spendibile presso Giodicart Megastore di Trani, partner dell'iniziativa.Le autorità presentiAlla cerimonia interverranno:La loro presenza testimonia l'attenzione dell'amministrazione comunale verso le iniziative culturali rivolte ai più giovani e il costante impegno nel rafforzare il rapporto tra cittadini, istituzioni e rete commerciale locale.Un evento che unisce cultura, comunità e commercio di vicinatoIl concorso "La magia delle letterine di Natale 2025" si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del commercio di prossimità e di promozione della partecipazione attiva della comunità. Il DUC e il Comune di Trani hanno voluto creare un momento capace di unire famiglie, bambini ed esercenti, ricordando che la magia del Natale non è solo un simbolo, ma un'occasione per riscoprire il valore delle relazioni umane.In un periodo storico in cui il clima sociale non sempre appare sereno, l'iniziativa vuole sottolineare come la voce dei bambini – con la loro innocenza e la loro fantasia – possa ancora sorprendere, emozionare e riportare al centro sentimenti di speranza e condivisione.Un pomeriggio dedicato alle emozioniLa cerimonia sarà un momento di festa e partecipazione collettiva: un'occasione per applaudire i piccoli autori, ascoltare le loro parole e vivere insieme un pomeriggio ricco di emozioni, all'insegna della cultura e della comunità.Invitiamo tutti a partecipare