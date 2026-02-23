Lettera di Natale
Lettera di Natale
Eventi e cultura

Premiazione del Concorso “La Magia delle Letterine di Natale 2025” a Trani

Il 24 febbraio, alla Biblioteca Comunale, festa e riconoscimenti per i piccoli autori

Trani - lunedì 23 febbraio 2026 10.42
Il 24 febbraio 2026, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale di Trani, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso letterario dedicato ai più piccoli "La magia delle letterine di Natale 2025", iniziativa promossa dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) in collaborazione con il Comune di Trani.
Il concorso, rivolto ai bambini della città, nasce con l'obiettivo di valorizzare la spontaneità, la creatività e la sensibilità dei più giovani, invitandoli a raccontare – attraverso una letterina – la loro personale visione del Natale. Un modo semplice ma profondamente significativo per dare voce ai sentimenti, ai desideri e ai sogni dei bambini, custodi autentici dello spirito natalizio.
Due letterine vincitrici selezionate dalla giuria
La giuria, composta da rappresentanti del DUC e del Comune, ha esaminato numerose letterine, apprezzandone l'originalità, la freschezza e la capacità di trasmettere emozioni sincere. Al termine della valutazione sono stati individuati due elaborati vincitori, ai cui autori sarà consegnata una gift card del valore di 150 €, spendibile presso Giodicart Megastore di Trani, partner dell'iniziativa.
Le autorità presenti
Alla cerimonia interverranno:
  • Avv. Amedeo Bottaro, Sindaco della Città di Trani
  • Dott.ssa Letizia De Mari, Assessora alla Cultura
  • Arch. Angelo Capone, Assessore alle Attività Produttive
  • Dott. Landriscina, Manager del Distretto Urbano del Commercio
La loro presenza testimonia l'attenzione dell'amministrazione comunale verso le iniziative culturali rivolte ai più giovani e il costante impegno nel rafforzare il rapporto tra cittadini, istituzioni e rete commerciale locale.
Un evento che unisce cultura, comunità e commercio di vicinato
Il concorso "La magia delle letterine di Natale 2025" si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del commercio di prossimità e di promozione della partecipazione attiva della comunità. Il DUC e il Comune di Trani hanno voluto creare un momento capace di unire famiglie, bambini ed esercenti, ricordando che la magia del Natale non è solo un simbolo, ma un'occasione per riscoprire il valore delle relazioni umane.
In un periodo storico in cui il clima sociale non sempre appare sereno, l'iniziativa vuole sottolineare come la voce dei bambini – con la loro innocenza e la loro fantasia – possa ancora sorprendere, emozionare e riportare al centro sentimenti di speranza e condivisione.
Un pomeriggio dedicato alle emozioni
La cerimonia sarà un momento di festa e partecipazione collettiva: un'occasione per applaudire i piccoli autori, ascoltare le loro parole e vivere insieme un pomeriggio ricco di emozioni, all'insegna della cultura e della comunità.
Invitiamo tutti a partecipare
  • Natale
Altri contenuti a tema
A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026” Religioni A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026” Nella Sala Rondini dei Padri Barnabiti una cerimonia che ha celebrato arte, tradizione e spiritualità del presepe
Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza Associazioni Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza Grande partecipazione all’auditorium San Luigi per la seconda edizione del concorso presepistico
Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione Vita di città Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione Giunge al termine la II edizione del concorso presepistico
La Befana arriva in piazza Libertà con 1.600 calze per i bambini di Trani Associazioni La Befana arriva in piazza Libertà con 1.600 calze per i bambini di Trani Il 6 gennaio l'8^ edizione dell'evento a cura di Trani Soccorso
La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale Associazioni La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale Giunge a conclusione il concorso artistico dell'associazione Lacarvella
Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia L'evento per celebrare i quindici anni dalla fondazione dell’Associazione
Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Il progetto coinvolge 25 artisti e designer
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani 25 artisti pugliesi, installazioni su tela, laboratori per bambini e mappa digitale per scoprire le opere
La composizione diventa esperienza pubblica: a Trani nasce il laboratorio permanente “Arcadia”
23 febbraio 2026 La composizione diventa esperienza pubblica: a Trani nasce il laboratorio permanente “Arcadia”
Tamponamento sulla 16bis, code verso Foggia
23 febbraio 2026 Tamponamento sulla 16bis, code verso Foggia
Trani ancora protagonista in tv: Mattia Petrocelli alla Ruota della Fortuna
23 febbraio 2026 Trani ancora protagonista in tv: Mattia Petrocelli alla Ruota della Fortuna
Educatori negati: una ferita aperta nel Welfare di Trani e Bisceglie. La cronistoria di una battaglia per la dignità.
23 febbraio 2026 Educatori negati: una ferita aperta nel Welfare di Trani e Bisceglie. La cronistoria di una battaglia per la dignità.
“The River of Cheese” al 1° Circolo Didattico “De Amicis " di Trani
23 febbraio 2026 “The River of Cheese” al 1° Circolo Didattico “De Amicis" di Trani
Trani, il "Patto di Responsabilità " di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica
23 febbraio 2026 Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica
Moscatelli (Art.97).Sottopasso e sottovia bloccati: Trani ferma tra burocrazia e scelte politiche
23 febbraio 2026 Moscatelli (Art.97).Sottopasso e sottovia bloccati: Trani ferma tra burocrazia e scelte politiche
Lega Navale Trani: la prima tappa del Campionato Zonale Classe Optimist - Trofeo Challange
23 febbraio 2026 Lega Navale Trani: la prima tappa del Campionato Zonale Classe Optimist - Trofeo Challange
Il cuore a 360°: al liceo “Vecchi” di Trani un’assemblea dedicata al servizio per il prossimo
22 febbraio 2026 Il cuore a 360°: al liceo “Vecchi” di Trani un’assemblea dedicata al servizio per il prossimo
Angela Mercorio "Trani 2035 ", il civismo alza la voce
22 febbraio 2026 Angela Mercorio "Trani 2035", il civismo alza la voce
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.