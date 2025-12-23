Concerto Arcadia
Concerto Arcadia
Eventi e cultura

Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia

L'evento per celebrare i quindici anni dalla fondazione dell’Associazione

Trani - martedì 23 dicembre 2025 9.48
Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per il Concerto di Natale che si è svolto il 21 dicembre presso lo Sporting Club di Trani. L'evento, organizzato in collaborazione tra l'Associazione Musicale e Culturale Arcadia e lo Sporting Club Trani, si è inserito nel calendario delle iniziative celebrative per i quindici anni dalla fondazione dell'Associazione, offrendo al pubblico una serata di musica, riflessione e condivisione.

Protagonista della serata è stata l'Orchestra Arcadia, impegnata per l'occasione in una formazione ritmico-sinfonica di ampio organico, diretta dal M° Roberto Fasciano. Un progetto musicale ambizioso, capace di unire repertori diversi e linguaggi eterogenei in un percorso coerente e coinvolgente.

Il programma ha attraversato la tradizione natalizia e il repertorio contemporaneo, alternando brani strumentali e vocali. Ad aprire il concerto Carol of the Bells di Mykola Leontovych, seguito da Mary Did You Know di Mark Lowry. Tra i momenti più intensi della serata, Merry Christmas Mr. Lawrence di Ryuichi Sakamoto e Hallelujah di Leonard Cohen, accolti con particolare partecipazione dal pubblico.

Non sono mancati brani di area pop, reinterpretati in chiave orchestrale, come Snowman di Sia, All I Want for Christmas Is You nella versione resa celebre da Mariah Carey e Michael Bublé, e More Than Words degli Extreme nella versione italiana di Luca Carboni e Jovanotti. A completare il programma, Silent Night e Gloria in excelsis Deo, affidati alla sola orchestra.

Le parti vocali sono state interpretate dai solisti Andrea Spina, Micaela Frigione, Antonio Simone, Elena Contestabile, Giada Di Feo e Davide Caratozzolo, che hanno contribuito a rendere la serata varia e dinamica. Fondamentale anche il lavoro dei maestri collaboratori Nico Pappalettera, Stefania Lomolino, Riccardo Lorusso e Pasquale Buongiovanni, il cui contributo ha sostenuto la preparazione e la riuscita dell'intero progetto musicale.
La presentazione dei brani è stata curata dalle professoresse Lycia Gissi e Chiara Merra, che hanno accompagnato il pubblico nell'ascolto con interventi chiari ed equilibrati, favorendo una maggiore comprensione del programma.

Particolarmente significativo il momento centrale del concerto, quando il direttore Roberto Fasciano ha rivolto al pubblico un breve intervento dedicato al valore della musica come linguaggio di pace e di unione, richiamando l'attenzione sulle sofferenze ancora presenti in molte parti del mondo e sul ruolo dell'arte come gesto di memoria e responsabilità civile.

Il salone, gremito fino alla massima capienza, ha seguito l'intero concerto con attenzione e partecipazione, riservando applausi calorosi a ogni esecuzione. Un riscontro che ha confermato il successo dell'iniziativa e la qualità del lavoro svolto dall'Orchestra Arcadia e dall'Associazione Musicale e Culturale Arcadia, ancora una volta protagonista della vita culturale cittadina
Concerto di Natale ArcadiaConcerto di Natale Arcadia
  • Natale
Altri contenuti a tema
Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Il progetto coinvolge 25 artisti e designer
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani 25 artisti pugliesi, installazioni su tela, laboratori per bambini e mappa digitale per scoprire le opere
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Mercatini, luminarie e presepi viventi per la settimana di Natale fino a Capodanno
«Racconti del Natale»: torna a Trani il concorso dedicato all’arte presepistica Associazioni «Racconti del Natale»: torna a Trani il concorso dedicato all’arte presepistica L’iniziativa dell’Associazione Delfino Blu, con il sostegno del Comune
Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione» Politica Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione» Il partito critica le tempistiche e la gestione delle risorse
"Natale in… Vetrina”: il quartiere Pozzo Piano si accende di magia Enti locali "Natale in… Vetrina”: il quartiere Pozzo Piano si accende di magia A partire da oggi quattro appuntamenti con artisti di strada e spettacoli
D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani Vita di città D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani Dopo tanta attesa l'accensione in serata accanto alla statua di san Nicolino
7 Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia Quattro spettacoli interamente gratuiti per grandi e piccini
Trani, stasera il rito del Bambinello e la Luce di Betlemme in Piazza Libertà
23 dicembre 2025 Trani, stasera il rito del Bambinello e la Luce di Betlemme in Piazza Libertà
Il 'Movimento Cristiano Lavoratori' scrive a Bottaro: «Feste d'oro ma famiglie in crisi»
23 dicembre 2025 Il 'Movimento Cristiano Lavoratori' scrive a Bottaro: «Feste d'oro ma famiglie in crisi»
"Le Vie del Natale " a Trani
23 dicembre 2025 "Le Vie del Natale" a Trani
Auditorium gremito e applausi a scena aperta: il dialetto di zia Ratina conquista tutti
23 dicembre 2025 Auditorium gremito e applausi a scena aperta: il dialetto di zia Ratina conquista tutti
“La Pace sia con tutti voi”: il presepe vivente torna nel centro storico di Trani
23 dicembre 2025 “La Pace sia con tutti voi”: il presepe vivente torna nel centro storico di Trani
La Juve Trani chiude l'anno e il girone d'andata battendo la capolista Marigliano
22 dicembre 2025 La Juve Trani chiude l'anno e il girone d'andata battendo la capolista Marigliano
Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città
22 dicembre 2025 Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città
Trani, la crisi è servita, fallisce anche il terzo appello. Manca il numero legale: Amministrazione Bottaro in stallo
22 dicembre 2025 Trani, la crisi è servita, fallisce anche il terzo appello. Manca il numero legale: Amministrazione Bottaro in stallo
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Gioia del Colle e vetta confermata a fine 2025
22 dicembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Gioia del Colle e vetta confermata a fine 2025
Ricarda Guantario inaugura la sua mostra a Trani
22 dicembre 2025 Ricarda Guantario inaugura la sua mostra a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.