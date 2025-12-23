Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per il Concerto di Natale che si è svolto il 21 dicembre presso lo Sporting Club di Trani. L'evento, organizzato in collaborazione tra l'Associazione Musicale e Culturale Arcadia e lo Sporting Club Trani, si è inserito nel calendario delle iniziative celebrative per i quindici anni dalla fondazione dell'Associazione, offrendo al pubblico una serata di musica, riflessione e condivisione.Protagonista della serata è stata l'Orchestra Arcadia, impegnata per l'occasione in una formazione ritmico-sinfonica di ampio organico, diretta dal M° Roberto Fasciano. Un progetto musicale ambizioso, capace di unire repertori diversi e linguaggi eterogenei in un percorso coerente e coinvolgente.Il programma ha attraversato la tradizione natalizia e il repertorio contemporaneo, alternando brani strumentali e vocali. Ad aprire il concerto Carol of the Bells di Mykola Leontovych, seguito da Mary Did You Know di Mark Lowry. Tra i momenti più intensi della serata, Merry Christmas Mr. Lawrence di Ryuichi Sakamoto e Hallelujah di Leonard Cohen, accolti con particolare partecipazione dal pubblico.Non sono mancati brani di area pop, reinterpretati in chiave orchestrale, come Snowman di Sia, All I Want for Christmas Is You nella versione resa celebre da Mariah Carey e Michael Bublé, e More Than Words degli Extreme nella versione italiana di Luca Carboni e Jovanotti. A completare il programma, Silent Night e Gloria in excelsis Deo, affidati alla sola orchestra.Le parti vocali sono state interpretate dai solisti Andrea Spina, Micaela Frigione, Antonio Simone, Elena Contestabile, Giada Di Feo e Davide Caratozzolo, che hanno contribuito a rendere la serata varia e dinamica. Fondamentale anche il lavoro dei maestri collaboratori Nico Pappalettera, Stefania Lomolino, Riccardo Lorusso e Pasquale Buongiovanni, il cui contributo ha sostenuto la preparazione e la riuscita dell'intero progetto musicale.La presentazione dei brani è stata curata dalle professoresse Lycia Gissi e Chiara Merra, che hanno accompagnato il pubblico nell'ascolto con interventi chiari ed equilibrati, favorendo una maggiore comprensione del programma.Particolarmente significativo il momento centrale del concerto, quando il direttore Roberto Fasciano ha rivolto al pubblico un breve intervento dedicato al valore della musica come linguaggio di pace e di unione, richiamando l'attenzione sulle sofferenze ancora presenti in molte parti del mondo e sul ruolo dell'arte come gesto di memoria e responsabilità civile.Il salone, gremito fino alla massima capienza, ha seguito l'intero concerto con attenzione e partecipazione, riservando applausi calorosi a ogni esecuzione. Un riscontro che ha confermato il successo dell'iniziativa e la qualità del lavoro svolto dall'Orchestra Arcadia e dall'Associazione Musicale e Culturale Arcadia, ancora una volta protagonista della vita culturale cittadina