Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza

Si è svolta ieri, 5 gennaio, presso l'auditorium San Luigi di Trani, la premiazione del concorso artistico presepistico, giunto alla sua seconda edizione, Racconti di Natale. Il concorso, organizzato dall'associazione Delfino Blu e dal comune di Trani inserito nell'ambito delle attività natalizie della città, ha visto la partecipazione di 18 elaborati artistici attraverso i quali grandi e piccoli si sono cimentati nel racconto della Speranza del Natale, viaggiando con la fantasia nella realizzazione e nella scelta di materiali e tecniche, da quelle più tradizionali a quelle più moderne e originali. 18 opere d'arte uniche, frutto del lavoro e della passione dei loro creatori.La mostra, aperta per tutto il periodo delle festività natalizie, ha permesso ai tanti visitatori, più di mille persone, non solo di poter esprimere il proprio apprezzamento per il presepe preferito attraverso una semplice votazione, ma anche di ammirare ancora una volta uno dei simboli storici della città di Trani, rivalutando il nostro prezioso patrimonio artistico: la chiesa di San Luigi, animata non solo dalla mostra, ma anche dal susseguirsi di eventi teatrali e di intrattenimento per bambini.Alla premiazione erano presenti, oltre a tutti i partecipanti e al pubblico esterno, la presidente dell'associazione Carmela Borgia e l'assessore regionale Debora Ciliento, la quale ha sottolineato l'importanza di eventi come questo in una società che corre dietro a bagliori commerciali e superflui, dimenticando le tradizioni natalizie che attraverso le varie rappresentazioni presepistiche pongono al centro la nascita di Gesù, il vero senso del Natale.A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di ringraziamento e un piccolo dolce dono. Tre i premi messi in palio. Il primo posto è stato assegnato al presepe "Un Natale speciale" di Alessio Fornelli e Luisa Dragonetti; secondo posto per l'opera dal titolo "La Natività a Betlemme" di Vincenza Di Salvo e il terzo posto è stato aggiudicato a Tiziana Spatola con il presepe "Dalla stalla alla stella".Ringraziamo tutti i partecipanti, i numerosi visitatori, l'amministrazione comunale e tutti coloro che ancora una volta ci hanno permesso di ricordare e vivere il vero spirito del Natale.