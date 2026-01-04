Racconti del Natale
Racconti del Natale
Vita di città

Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione

Giunge al termine la II edizione del concorso presepistico

Trani - domenica 4 gennaio 2026 10.13
Giunge al termine la II edizione del concorso artistico "Racconti del Natale" organizzato dall'associazione Delfino Blu e dal Comune di Trani nell'ambito delle attività natalizie cittadine. Oggetto del concorso è stato la realizzazione di un elaborato artistico presepistico attraverso il quale raccontare ancora una volta la Speranza del Natale. Il tema libero ha permesso ai partecipanti di viaggiare con la fantasia e riflettere sulle proprie esperienze e sentimenti legati al Natale. Varie anche le modalità di esecuzione dei manufatti che hanno permesso di raccontare storie fedeli alle classiche rappresentazioni, ma anche osare con rivisitazioni più moderne del presepe. Ogni presepe è un'opera d'arte unica, frutto del lavoro e della passione dei suoi creatori.

La selezione dei vincitori sarà effettuata non solo dai voti ricevuti, ma anche da apposita commissione che valuterà alcune caratteristiche delle opere: originalità e ambientazione; messaggio che accompagna l'opera; lavorazione artigianale; qualità artistica; difficoltà tecnica di realizzazione.

La mostra, aperta al pubblico per tutto il periodo delle festività natalizie, è ancora visitabile fino a lunedì 5 gennaio, giorno in cui ci sarà la proclamazione dei primi tre vincitori del concorso. Non una gara, ma un'occasione che ha visto collaborare grandi e piccini utilizzando anche materiale di riciclo mettendo in risalto il valore di fede, narrativo e artistico del Presepe.

La cerimonia di premiazione è prevista per lunedì 5 gennaio alle ore 19:30 presso l'Auditorium S. Luigi, Piazza Lambert-Trani.
  • Natale
Altri contenuti a tema
La Befana arriva in piazza Libertà con 1.600 calze per i bambini di Trani Associazioni La Befana arriva in piazza Libertà con 1.600 calze per i bambini di Trani Il 6 gennaio l'8^ edizione dell'evento a cura di Trani Soccorso
La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale Associazioni La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale Giunge a conclusione il concorso artistico dell'associazione Lacarvella
Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia Eventi e cultura Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia L'evento per celebrare i quindici anni dalla fondazione dell’Associazione
Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Eventi e cultura Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Il progetto coinvolge 25 artisti e designer
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani Eventi e cultura Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani 25 artisti pugliesi, installazioni su tela, laboratori per bambini e mappa digitale per scoprire le opere
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Eventi e cultura Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Mercatini, luminarie e presepi viventi per la settimana di Natale fino a Capodanno
«Racconti del Natale»: torna a Trani il concorso dedicato all’arte presepistica Associazioni «Racconti del Natale»: torna a Trani il concorso dedicato all’arte presepistica L’iniziativa dell’Associazione Delfino Blu, con il sostegno del Comune
Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione» Politica Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione» Il partito critica le tempistiche e la gestione delle risorse
Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A.
4 gennaio 2026 Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A.
Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani
4 gennaio 2026 Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani
Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate " chiude "Le Vie del Natale "
4 gennaio 2026 Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale"
Il 'Pietro Verna Trio', tra salsedine e poesia, musica ed un lento navigare ha stupito a Palazzo Beltrani
4 gennaio 2026 Il 'Pietro Verna Trio', tra salsedine e poesia, musica ed un lento navigare ha stupito a Palazzo Beltrani
«Quel ragazzo poteva essere mio figlio»: lo sfogo della presidente di ConTeStoLab dopo l’aggressione a Trani
3 gennaio 2026 «Quel ragazzo poteva essere mio figlio»: lo sfogo della presidente di ConTeStoLab dopo l’aggressione a Trani
«Quel ragazzo è solo il dito che indica la luna»: lo psicologo Vinci sull’aggressione a Trani
3 gennaio 2026 «Quel ragazzo è solo il dito che indica la luna»: lo psicologo Vinci sull’aggressione a Trani
17
L'orrore in centro: ragazzo fragile pestato per un video su TikTok. Trani, il 2026 inizia nel baratro
3 gennaio 2026 L'orrore in centro: ragazzo fragile pestato per un video su TikTok. Trani, il 2026 inizia nel baratro
Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione il 7 gennaio
3 gennaio 2026 Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione il 7 gennaio
Trani, lo Chalet della Villa diventa il regno dei bambini: oggi laboratori e magia con «Emozioni tutte per me»
3 gennaio 2026 Trani, lo Chalet della Villa diventa il regno dei bambini: oggi laboratori e magia con «Emozioni tutte per me»
Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio
3 gennaio 2026 Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.