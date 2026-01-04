Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione

Giunge al termine la II edizione del concorso artistico "Racconti del Natale" organizzato dall'associazione Delfino Blu e dal Comune di Trani nell'ambito delle attività natalizie cittadine. Oggetto del concorso è stato la realizzazione di un elaborato artistico presepistico attraverso il quale raccontare ancora una volta la Speranza del Natale. Il tema libero ha permesso ai partecipanti di viaggiare con la fantasia e riflettere sulle proprie esperienze e sentimenti legati al Natale. Varie anche le modalità di esecuzione dei manufatti che hanno permesso di raccontare storie fedeli alle classiche rappresentazioni, ma anche osare con rivisitazioni più moderne del presepe. Ogni presepe è un'opera d'arte unica, frutto del lavoro e della passione dei suoi creatori.La selezione dei vincitori sarà effettuata non solo dai voti ricevuti, ma anche da apposita commissione che valuterà alcune caratteristiche delle opere: originalità e ambientazione; messaggio che accompagna l'opera; lavorazione artigianale; qualità artistica; difficoltà tecnica di realizzazione.La mostra, aperta al pubblico per tutto il periodo delle festività natalizie, è ancora visitabile fino a lunedì 5 gennaio, giorno in cui ci sarà la proclamazione dei primi tre vincitori del concorso. Non una gara, ma un'occasione che ha visto collaborare grandi e piccini utilizzando anche materiale di riciclo mettendo in risalto il valore di fede, narrativo e artistico del Presepe.La cerimonia di premiazione è prevista per lunedì 5 gennaio alle ore 19:30 presso l'Auditorium S. Luigi, Piazza Lambert-Trani.