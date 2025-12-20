Via Scolanova
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani

25 artisti pugliesi, installazioni su tela, laboratori per bambini e mappa digitale per scoprire le opere

Trani - sabato 20 dicembre 2025 10.07
Sarà inaugurata oggi alle 18:00 la prima mostra di arte grafica urbana realizzata nel centro storico di Trani. Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 nel centro storico di Trani sarà possibile immergersi in un percorso culturale che intreccia creatività contemporanea, rigenerazione urbana e tradizione popolare, rendendo così ogni via percorsa un museo a cielo aperto.

Venticinque artisti e designer pugliesi hanno realizzato opere originali stampate su tela e installate tra vicoli, corti, archi e piazze: un intervento che invita a riscoprire il legame tra arte, territorio e comunità.

La mostra ruota attorno al tema del segno inteso come traccia artistica, ma anche come eredità culturale che il Natale lascia nelle persone e nei luoghi.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Il Colore degli Anni ETS e inserita nelle iniziative natalizie della città di Trani, si svolgerà lungo quattro vie simboliche del centro storico: Via Scolanova, Via Leopardi, Via La Giudea e Via San Martino. Varie iniziative coinvolgeranno piccoli e grandi artisti alla scoperta della bellezza dell'arte.

Domenica 21 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 primo appuntamento con il laboratorio di pittura per piccoli artisti, a cura di Davide Di Lauro e Francesca Netti in Via La Giudea - Trani. I piccoli artisti saranno coinvolti e accompagnati da esperti in un laboratorio di rappresentazioni grafiche a tema natalizio. Il laboratorio è gratuito.

Per accompagnare i visitatori alla scoperta delle opere artistiche è stata realizzata una mappa digitale interattiva, accessibile tramite QR code nel punto di partenza e tramite link sui canali ufficiali. La mappa consente di visualizzare tutte le opere e di attivare direttamente la navigazione verso ogni installazione, rendendo il percorso semplice, intuitivo e coinvolgente.

Vi aspettiamo stasera alle 18:00 in Via La Giudea per l'inaugurazione della mostra e domani mattina alle ore 10:30 con il laboratorio per i piccoli artisti.
