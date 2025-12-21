Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani

Si è svolta ieri sera l'inaugurazione di Segni di Natale, la prima mostra di arte grafica urbana realizzata nel centro storico di Trani.L'evento ha registrato una ampia partecipazione di pubblico, che ha accompagnato l'avvio del percorso espositivo attraversando vicoli, piazze e architetture storiche in un clima di curiosità, incontro e condivisione.Il progetto coinvolge 25 artisti e designer, le cui opere sono state installate lungo le vie del centro storico, trasformando lo spazio urbano in un percorso espositivo diffuso. L'inaugurazione ha rappresentato un momento di riscoperta dei luoghi, invitando cittadini e visitatori a osservare il centro storico con uno sguardo nuovo, più attento e consapevole.Le opere propongono una riflessione sul Natale lontana da una dimensione decorativa, restituendone un significato più profondo legato a segni, memoria, spiritualità, ritualità e tradizione popolare.In questo senso, Segni di Natale si configura come un intervento di arte pubblica e rigenerazione urbana, capace di riattivare lo spazio attraverso il dialogo tra arte contemporanea e identità del luogo.Durante l'inaugurazione, il pubblico ha potuto seguire il percorso anche grazie alla mappa interattiva accessibile tramite QR code, che permette di orientarsi tra le opere e approfondire i contenuti, le biografie degli artisti e le descrizioni dei lavori.Artisti, illustratori e designer partecipantiStefania Alpina, Laura Antonacci, Chiara Arcadi, Doriana Caressa, Christian Chiatante, Simone Di Liddo, Davide Di Lauro, Massimiliano Di Lauro, Giuseppe di Liddo, Eugenio Gervasio, Valerio Giardino, Nadia Gelsomina, Michele Inchingolo, Michele Lerri, Serena Milella, Lucia Monopoli, Francesca Netti, Jonathan Pappolla, Grazia Palumbo, Katia Piepoli, Francesco Porcelli, Martina Scaringi, Nicola Scaglione, Ninni Sansonne, Imma Simone.Segni di Natale proseguirà fino al 6 gennaio 2026, confermandosi come un progetto che mette al centro arte, territorio e comunità, restituendo al centro storico di Trani un ruolo attivo nel racconto culturale della città.