Segni di Natale
Segni di Natale
Eventi e cultura

Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani

Il progetto coinvolge 25 artisti e designer

Trani - domenica 21 dicembre 2025 10.12
Si è svolta ieri sera l'inaugurazione di Segni di Natale, la prima mostra di arte grafica urbana realizzata nel centro storico di Trani.

L'evento ha registrato una ampia partecipazione di pubblico, che ha accompagnato l'avvio del percorso espositivo attraversando vicoli, piazze e architetture storiche in un clima di curiosità, incontro e condivisione.

Il progetto coinvolge 25 artisti e designer, le cui opere sono state installate lungo le vie del centro storico, trasformando lo spazio urbano in un percorso espositivo diffuso. L'inaugurazione ha rappresentato un momento di riscoperta dei luoghi, invitando cittadini e visitatori a osservare il centro storico con uno sguardo nuovo, più attento e consapevole.
Le opere propongono una riflessione sul Natale lontana da una dimensione decorativa, restituendone un significato più profondo legato a segni, memoria, spiritualità, ritualità e tradizione popolare.

In questo senso, Segni di Natale si configura come un intervento di arte pubblica e rigenerazione urbana, capace di riattivare lo spazio attraverso il dialogo tra arte contemporanea e identità del luogo.

Durante l'inaugurazione, il pubblico ha potuto seguire il percorso anche grazie alla mappa interattiva accessibile tramite QR code, che permette di orientarsi tra le opere e approfondire i contenuti, le biografie degli artisti e le descrizioni dei lavori.

Artisti, illustratori e designer partecipanti
Stefania Alpina, Laura Antonacci, Chiara Arcadi, Doriana Caressa, Christian Chiatante, Simone Di Liddo, Davide Di Lauro, Massimiliano Di Lauro, Giuseppe di Liddo, Eugenio Gervasio, Valerio Giardino, Nadia Gelsomina, Michele Inchingolo, Michele Lerri, Serena Milella, Lucia Monopoli, Francesca Netti, Jonathan Pappolla, Grazia Palumbo, Katia Piepoli, Francesco Porcelli, Martina Scaringi, Nicola Scaglione, Ninni Sansonne, Imma Simone.

Segni di Natale proseguirà fino al 6 gennaio 2026, confermandosi come un progetto che mette al centro arte, territorio e comunità, restituendo al centro storico di Trani un ruolo attivo nel racconto culturale della città.
Segni di Natale
Segni di Natale
Segni di Natale
Segni di Natale
Segni di Natale
Segni di Natale
  • Natale
Altri contenuti a tema
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani 25 artisti pugliesi, installazioni su tela, laboratori per bambini e mappa digitale per scoprire le opere
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Mercatini, luminarie e presepi viventi per la settimana di Natale fino a Capodanno
«Racconti del Natale»: torna a Trani il concorso dedicato all’arte presepistica Associazioni «Racconti del Natale»: torna a Trani il concorso dedicato all’arte presepistica L’iniziativa dell’Associazione Delfino Blu, con il sostegno del Comune
Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione» Politica Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione» Il partito critica le tempistiche e la gestione delle risorse
"Natale in… Vetrina”: il quartiere Pozzo Piano si accende di magia Enti locali "Natale in… Vetrina”: il quartiere Pozzo Piano si accende di magia A partire da oggi quattro appuntamenti con artisti di strada e spettacoli
D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani Vita di città D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani Dopo tanta attesa l'accensione in serata accanto alla statua di san Nicolino
7 Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia Quattro spettacoli interamente gratuiti per grandi e piccini
Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Vita di città Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Un dono prezioso destinato a chi farà in tempo a prenotarsi entro il 12 dicembre e fino a esaurimento dei posti disponibili
Il Rotaract e l’Interact Club di Trani hanno inaugurato ufficialmente la loro sede
21 dicembre 2025 Il Rotaract e l’Interact Club di Trani hanno inaugurato ufficialmente la loro sede
"Le Vie del Natale " gli appuntamenti di domenica 21 dicembre
21 dicembre 2025 "Le Vie del Natale" gli appuntamenti di domenica 21 dicembre
Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani
21 dicembre 2025 Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani
Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola
21 dicembre 2025 Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola
Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia
21 dicembre 2025 Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia
Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
21 dicembre 2025 Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità
20 dicembre 2025 Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità
Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt
20 dicembre 2025 Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt
«Strade rotte e cantieri eterni»: Mercorio smonta il mito della "competenza amministrativa "
20 dicembre 2025 «Strade rotte e cantieri eterni»: Mercorio smonta il mito della "competenza amministrativa"
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani
20 dicembre 2025 Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.