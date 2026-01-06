Bellezza del Natale
Bellezza del Natale
Religioni

A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026”

Nella Sala Rondini dei Padri Barnabiti una cerimonia che ha celebrato arte, tradizione e spiritualità del presepe

Trani - martedì 6 gennaio 2026 10.12
Si è svolta presso la Sala Rondini della Comunità dei Padri Barnabiti di Trani la cerimonia di proclamazione dei vincitori del concorso "La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026", promosso dall'Associazione Lacarvella con l'obiettivo di valorizzare la tradizione del presepe come espressione artistica, culturale e spirituale.

Il concorso, aperto a famiglie, scuole e parrocchie, si è svolto con il patrocinio della Parrocchia San Luigi a Castel del Monte, dell'Istituto Buon Samaritano, dell'Università Popolare Cristo Re e dell'Associazione Culturale Ex Studenti Accademia di Belle Arti di Bari, registrando un'ampia partecipazione e un elevato livello qualitativo delle opere presentate.

La valutazione dei presepi è stata affidata a una commissione giudicatrice composta da Carlo Scarcella (Presidente e Direttore artistico del presepe cittadino), Padre Antonio M. Buongallino (Barnabita), Prof.ssa Elisabetta Volpe, Prof. Marino Pagano, Prof.ssa Raffaella Del Giudice e Antonio Russo, Presidente dell'Associazione Lacarvella.

I lavori della commissione sono stati supervisionati da Francesco Barile, Presidente Nazionale dell'Università Popolare Cristo Re, a garanzia di trasparenza, equilibrio e alto profilo culturale dell'iniziativa.

________________________________

ELENCO DEI VINCITORI

Categoria "Presepe più originale" – Famiglie
• Primo Premio: Amelia Patrizia Minervino (Canosa di Puglia)
• Secondo Premio: Giuseppe Verrigni
• Terzo Premio: Maria Grazia Fusiello (Canosa di Puglia)

Premio Artistico
• Primo Classificato: Desy Ferri (Trani)
• Secondo Classificato: Francesco Morelli (Amantea – CS)
• Terzo Classificato: Giuliano Pastore (Trani)
• Quarto Classificato: Stefania Chiancazzo (Calciano – MT)

Premio Speciale
• Primo Classificato: Sebastiano Capogna (Bari Santo Spirito – "Antica
Barbieria")
• Secondo Classificato: Grazia Parafina
• Terzo Classificato: Mauro Binetti (Molfetta)
• Quarto Classificato: Isabella Papagna (Molfetta)

Premio per le Famiglie
• Primo Classificato: Angela Di Pilato (Trani)
• Secondo Classificato: Angelica Rutigliano
• Terzo Classificato: Maria Carmela Benevento (Calciano – MT)
• Quarto Classificato: Felicita Ciceri (Lecco)

Categoria Scuola
• Primo Premio: Scuola Secondaria di Primo Grado "Duse" – Plesso Don
Bosco (Bari)

Categoria Parrocchia
• Primo Premio: Comunità di Sant'Eusebio – Arconate (MI)
• Secondo Premio: Santuario del Carmine di Trani – a cura della Confraternita
________________________________

Il concorso "La Bellezza del Natale" si conferma un appuntamento di grande valore culturale e sociale, capace di unire territori, generazioni e sensibilità diverse nel segno della tradizione presepiale e dei valori autentici del Natale.
  • Natale
Altri contenuti a tema
Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza Associazioni Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza Grande partecipazione all’auditorium San Luigi per la seconda edizione del concorso presepistico
Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione Vita di città Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione Giunge al termine la II edizione del concorso presepistico
La Befana arriva in piazza Libertà con 1.600 calze per i bambini di Trani Associazioni La Befana arriva in piazza Libertà con 1.600 calze per i bambini di Trani Il 6 gennaio l'8^ edizione dell'evento a cura di Trani Soccorso
La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale Associazioni La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale Giunge a conclusione il concorso artistico dell'associazione Lacarvella
Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia Eventi e cultura Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia L'evento per celebrare i quindici anni dalla fondazione dell’Associazione
Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Eventi e cultura Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Il progetto coinvolge 25 artisti e designer
Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani Eventi e cultura Segni di Natale, oggi l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Trani 25 artisti pugliesi, installazioni su tela, laboratori per bambini e mappa digitale per scoprire le opere
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Eventi e cultura Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Mercatini, luminarie e presepi viventi per la settimana di Natale fino a Capodanno
Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza
6 gennaio 2026 Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza
La Puglia si prepara al freddo polare. Viaggio nella memoria tra il mito del ’56 e le immagini di una Trani imbiancata
6 gennaio 2026 La Puglia si prepara al freddo polare. Viaggio nella memoria tra il mito del ’56 e le immagini di una Trani imbiancata
Polisportiva Trani sempre più in vetta e dominante: 5-1 all’Eagles Bisceglie
6 gennaio 2026 Polisportiva Trani sempre più in vetta e dominante: 5-1 all’Eagles Bisceglie
L’Epifania è una festa di piazza: oggi a Trani l’invasione delle 1.600 calze per "È arrivata la Befana "
6 gennaio 2026 L’Epifania è una festa di piazza: oggi a Trani l’invasione delle 1.600 calze per "È arrivata la Befana"
Oltre la calza c'è la storia: "Trani Tradizioni " e i Re Magi per il gran finale delle feste
6 gennaio 2026 Oltre la calza c'è la storia: "Trani Tradizioni" e i Re Magi per il gran finale delle feste
Epifania in musica con l'Auser Trani : a San Magno i "Christmas Carols " per la decima edizione di "Non più soli "
6 gennaio 2026 Epifania in musica con l'Auser Trani : a San Magno i "Christmas Carols" per la decima edizione di "Non più soli"
Guardia medica di Trani al collasso dopo quattro giorni senza medici di base
5 gennaio 2026 Guardia medica di Trani al collasso dopo quattro giorni senza medici di base
Si è conclusa ieri la II edizione del Festival delle Bande
5 gennaio 2026 Si è conclusa ieri la II edizione del Festival delle Bande
Doni e tanto affetto al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Bonomo " di Andria
5 gennaio 2026 Doni e tanto affetto al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Bonomo" di Andria
Trani, tegola sul PNRR: revocati 15 mln. per il Pinqua. L'allarme di Branà (M5S): «Un disastro annunciato»
5 gennaio 2026 Trani, tegola sul PNRR: revocati 15 mln. per il Pinqua. L'allarme di Branà (M5S): «Un disastro annunciato»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.