A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026”

Si è svolta presso la Sala Rondini della Comunità dei Padri Barnabiti di Trani la cerimonia di proclamazione dei vincitori del concorso "La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026", promosso dall'Associazione Lacarvella con l'obiettivo di valorizzare la tradizione del presepe come espressione artistica, culturale e spirituale.Il concorso, aperto a famiglie, scuole e parrocchie, si è svolto con il patrocinio della Parrocchia San Luigi a Castel del Monte, dell'Istituto Buon Samaritano, dell'Università Popolare Cristo Re e dell'Associazione Culturale Ex Studenti Accademia di Belle Arti di Bari, registrando un'ampia partecipazione e un elevato livello qualitativo delle opere presentate.La valutazione dei presepi è stata affidata a una commissione giudicatrice composta da Carlo Scarcella (Presidente e Direttore artistico del presepe cittadino), Padre Antonio M. Buongallino (Barnabita), Prof.ssa Elisabetta Volpe, Prof. Marino Pagano, Prof.ssa Raffaella Del Giudice e Antonio Russo, Presidente dell'Associazione Lacarvella.I lavori della commissione sono stati supervisionati da Francesco Barile, Presidente Nazionale dell'Università Popolare Cristo Re, a garanzia di trasparenza, equilibrio e alto profilo culturale dell'iniziativa.________________________________ELENCO DEI VINCITORICategoria "Presepe più originale" – Famiglie• Primo Premio: Amelia Patrizia Minervino (Canosa di Puglia)• Secondo Premio: Giuseppe Verrigni• Terzo Premio: Maria Grazia Fusiello (Canosa di Puglia)Premio Artistico• Primo Classificato: Desy Ferri (Trani)• Secondo Classificato: Francesco Morelli (Amantea – CS)• Terzo Classificato: Giuliano Pastore (Trani)• Quarto Classificato: Stefania Chiancazzo (Calciano – MT)Premio Speciale• Primo Classificato: Sebastiano Capogna (Bari Santo Spirito – "AnticaBarbieria")• Secondo Classificato: Grazia Parafina• Terzo Classificato: Mauro Binetti (Molfetta)• Quarto Classificato: Isabella Papagna (Molfetta)Premio per le Famiglie• Primo Classificato: Angela Di Pilato (Trani)• Secondo Classificato: Angelica Rutigliano• Terzo Classificato: Maria Carmela Benevento (Calciano – MT)• Quarto Classificato: Felicita Ciceri (Lecco)Categoria Scuola• Primo Premio: Scuola Secondaria di Primo Grado "Duse" – Plesso DonBosco (Bari)Categoria Parrocchia• Primo Premio: Comunità di Sant'Eusebio – Arconate (MI)• Secondo Premio: Santuario del Carmine di Trani – a cura della Confraternita________________________________Il concorso "La Bellezza del Natale" si conferma un appuntamento di grande valore culturale e sociale, capace di unire territori, generazioni e sensibilità diverse nel segno della tradizione presepiale e dei valori autentici del Natale.