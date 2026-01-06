Religioni
A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026”
Nella Sala Rondini dei Padri Barnabiti una cerimonia che ha celebrato arte, tradizione e spiritualità del presepe
Trani - martedì 6 gennaio 2026 10.12
Si è svolta presso la Sala Rondini della Comunità dei Padri Barnabiti di Trani la cerimonia di proclamazione dei vincitori del concorso "La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026", promosso dall'Associazione Lacarvella con l'obiettivo di valorizzare la tradizione del presepe come espressione artistica, culturale e spirituale.
Il concorso, aperto a famiglie, scuole e parrocchie, si è svolto con il patrocinio della Parrocchia San Luigi a Castel del Monte, dell'Istituto Buon Samaritano, dell'Università Popolare Cristo Re e dell'Associazione Culturale Ex Studenti Accademia di Belle Arti di Bari, registrando un'ampia partecipazione e un elevato livello qualitativo delle opere presentate.
La valutazione dei presepi è stata affidata a una commissione giudicatrice composta da Carlo Scarcella (Presidente e Direttore artistico del presepe cittadino), Padre Antonio M. Buongallino (Barnabita), Prof.ssa Elisabetta Volpe, Prof. Marino Pagano, Prof.ssa Raffaella Del Giudice e Antonio Russo, Presidente dell'Associazione Lacarvella.
I lavori della commissione sono stati supervisionati da Francesco Barile, Presidente Nazionale dell'Università Popolare Cristo Re, a garanzia di trasparenza, equilibrio e alto profilo culturale dell'iniziativa.
________________________________
ELENCO DEI VINCITORI
Categoria "Presepe più originale" – Famiglie
• Primo Premio: Amelia Patrizia Minervino (Canosa di Puglia)
• Secondo Premio: Giuseppe Verrigni
• Terzo Premio: Maria Grazia Fusiello (Canosa di Puglia)
Premio Artistico
• Primo Classificato: Desy Ferri (Trani)
• Secondo Classificato: Francesco Morelli (Amantea – CS)
• Terzo Classificato: Giuliano Pastore (Trani)
• Quarto Classificato: Stefania Chiancazzo (Calciano – MT)
Premio Speciale
• Primo Classificato: Sebastiano Capogna (Bari Santo Spirito – "Antica
Barbieria")
• Secondo Classificato: Grazia Parafina
• Terzo Classificato: Mauro Binetti (Molfetta)
• Quarto Classificato: Isabella Papagna (Molfetta)
Premio per le Famiglie
• Primo Classificato: Angela Di Pilato (Trani)
• Secondo Classificato: Angelica Rutigliano
• Terzo Classificato: Maria Carmela Benevento (Calciano – MT)
• Quarto Classificato: Felicita Ciceri (Lecco)
Categoria Scuola
• Primo Premio: Scuola Secondaria di Primo Grado "Duse" – Plesso Don
Bosco (Bari)
Categoria Parrocchia
• Primo Premio: Comunità di Sant'Eusebio – Arconate (MI)
• Secondo Premio: Santuario del Carmine di Trani – a cura della Confraternita
________________________________
Il concorso "La Bellezza del Natale" si conferma un appuntamento di grande valore culturale e sociale, capace di unire territori, generazioni e sensibilità diverse nel segno della tradizione presepiale e dei valori autentici del Natale.
