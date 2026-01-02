Epifania
La Befana arriva in piazza Libertà con 1600 calze per i bambini di Trani

Il 6 gennaio l'8^ edizione dell'evento a cura di Trani Soccorso

Trani - venerdì 2 gennaio 2026 13.25
Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi dell'Epifania a Trani. Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 11:30, Piazza Libertà ospiterà l'8ª edizione di "È arrivata la Befana", l'iniziativa promossa da Trani Soccorso O.D.V., con il sostegno economico del Comune di Trani.

Protagonista indiscussa sarà la simpatica vecchina che, come da tradizione, distribuirà 1.500 calze, oltre 100 appositamente pensate senza glutine, per venire incontro alle esigenze alimentari dei più piccoli. Le calze saranno consegnate gratuitamente a tutti i bambini presenti.

L'evento sarà arricchito da momenti di animazione e intrattenimento musicale a cura di Vittorio Cassinesi, e dalla presenza degli immancabili elfi danzanti, pronti a coinvolgere il pubblico tra balli, canti e giochi.

Una mattinata all'insegna della spensieratezza, della condivisione e della solidarietà, in cui la città si stringe attorno ai valori della festa e alle famiglie, rendendo omaggio a una tradizione che continua a emozionare.
