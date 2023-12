ll Natale nei quartieri di Trani: il dolcissimo presepe in via Simone De Bello

E sono sempre i presepi a ricordarci che cosa significhi autenticamente Natale: nel cuore della Città ma anche nei quartieri decentrati, come è avvenuto in via Simone de Bello.L'associazione La Carovana - che per alcuni anni ha curato la realizzazione del grande presepe di Piazza Libertà - ne ha costruito uno , in via Simone de Bello, donando al quartiere una natività dalla voce intima e profonda che racconta, come voleva San Francesco, la semplicità nella quale nostro Signore si è fatto uomo nascendo in una capanna, tra artigiani pastori tra artigiani, pastori, e l'umiltà e allo stesso tempo la preziosità del lavoro degli uomini. L'associazione, fondata e animata dai fratelli Vallisa ha donato il presepe al quartiere senza alcun contributo, solo con lo spirito di allietare il quartiere con il messaggio di pace e speranza che ogni presepe porta con sé.La struttura, che con il sopraggiungere della sera si illumina di lucine nelle botteghe e nella grotta diventa ancora più suggestivo, è grande circa tre metri per due e visibile da ogni lato.Un presepe silenzioso, senza orpelli, ma capace di emozionare e scaldare il cuore a chiunque vi si accosti, forse il cuore del Natale per un intero quartiere.