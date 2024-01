Concorso presepi "Lacarvella": tutti i vincitori de "La bellezza del Natale"

Una grande partecipazione da parte di scolaresche ma anche di privati ha caratterizzato il concorso "La Bellezza del Natale" 2023-2024 organizzato dalla Associazione La Carvella di Trani con il patrocinio gratuito della Parrocchia San Luigi - Castel del Monte Andria. difficile per la giuria scegliere i vincitori tanto da aver attribuito anche premi speciali per la creatività, l'originalità, e il richiamo alla fede cui i presepi sono ispirati.La riunione online, che si è tenuta il 30 dicembre scorso, ha visto la partecipazione di una giuria dal Presidente Galante Camilla DOCENTE, Elisabetta Volpe, DOCENTE, Arkadiusz Sedek DOCENTE, Raffaella Greco DOCENTE, Antonio Russo Galante DOCENTE, Alessandro Porcelluzzi DOCENTE, Norberto Iera ARTISTA, Gaetano Ancona ARTISTA, Marino Pagano GIORNALISTAL'associazione Lacarvella quest'anno ha realizzato anche un bellissimo presepe all'aperto in periferia, autofinanziato e nel segno di una tradizione presepistica che va avanti da tanti anni come simbolo più autentico del Natale.La commissione assegna il primo premio, categoria "Parrocchia", alla comunità di Sant'Eusebio di Arconate (MI) per l'impegno e l'espressività dei contenuti. La commissione assegna il primo premio, categoria "Scuola", alla classe 3^E della S.M.S. Carelli - Forlani per l'impegno, la creatività e le capacità artigianali. La commissione assegna il secondo premio, categoria "Scuola", alla classe 1^B dell'Istituto Comprensivo "Settanni – Manzoni" per l'originalità e l'impegno. La commissione assegna il primo premio, categoria "Famiglia", al Sig. Corradino Vito di Palese (BA) per il valore artistico, le capacità artigianali e l'espressività dei contenuti. La commissione assegna il secondo premio, categoria "Famiglia", al Sig. Cupertino Salvatore di Trani (BT) per la creatività e l'espressività dei contenuti. La commissione assegna il terzo premio, categoria "Famiglia", alla Sig.ra Rutigliano Angelica di Trani (BT) per l'espressività dei contenuti. La commissione assegna il premio speciale, alla Sig.ra Isabella Papagna di Molfetta (BA) per l'originalità e la creatività. Da ringraziare e segnalare come premio speciale sono:Luca Baronti Massa (Pistoia)Giovanna Maria Gallo (Olbia)Valeria Gribaudo Oviglio (Alessandria)Maria Saracino Caprino Veronese (Verona)Tiziana Spatola Trani (BT)Lorena Ronchi Sesto San Giovanni (Milano)."Ringraziamo tutti per la loro disponibilità, inoltre quest'anno abbiamo ricevuto una massiccia partecipazione".