La pioggia non ferma la Befana di Trani Soccorso: distribuite ai bambini più di 1500 calze

Befana bagnata, Befana fortunata : è andata così per i bambini che hanno visto arrivare a bordo di un enorme trattore azzurro una befana decisamente di bell'aspetto, dal sorriso simpatico e soprattutto carica di tante, tante calze piene di dolciumi. Gli operatori di Trani Soccorso , accompagnati da allegri elfi di Babbo Natale, hanno animato una mattinata dell'Epifania in Piazza Libertà che non prometteva niente di buono quanto alle previsioni: tanto che già intorno alle 11.30 la pioggia si è fatta vedere. Ma gli ombrelli colorati, se è possibile, hanno reso ancora più allegra e movimentata la giornata, e la distribuzione delle 1500 calze più 50 per bambini con problemi di celiachia è avvenuta in un'atmosfera di gioia e allegria, sicuramente un po' umida ma decisamente felice. Soddisfatti tutti gli operatori dell'associazione Trani soccorso, ripagati dai sorrisi gioiosi dei bambini e dalle emozioni donate a loro e alle loro famiglie. L'evento è stato organizzato anche grazie al contributo economico del Comune di Trani che ha voluto rendere speciale per i suoi piccoli cittadini l'ultimo giorno delle sante festività natalizie.