Cellulare alla guida e assenza di cintura di sicurezza, centinaia i guidatori fermati dai Carabinieri di Trani

Nell'ambito della provincia Barletta-Andria-Trani, i Carabinieri del locale Comando Provinciale hanno condotto una serie di operazioni mirate soprattutto a contrastare il fenomeno dell'uso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Sono stati rafforzati i pattugliamenti lungo le zone costiere per prevenire e reprimere i reati connessi alla stagione turistica ed è stata potenziata la presenza dei militari nei principali luoghi di aggregazione pubblica quali piazze, parchi e aree di intrattenimento, per assicurare una maggiore percezione di sicurezza ai cittadini e ai visitatori. A tal proposito, numerose sono state anche le violazioni riscontrate al codice della strada e le persone controllate e segnalate in Prefettura.In particolare, nel territorio ofantino, al fine di contrastare l'uso e spaccio di sostanze stupefacenti, il personale della Compagnia Carabinieri di Barletta ha concentrato le attività nelle principali piazze di Barletta, San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia, a seguito delle quali si segnalavano alla Prefettura n. 11 persone per uso personale di droga.Nell'ambito dei controlli alla circolazione stradale, sono stati svolti accertamenti su n. 370 persone e n. 225 automezzi, elevando 30 sanzioni al codice della strada, ritirando n. 6 patenti, n. 7 carte di circolazione e sequestrando n. 3 veicoli.Da ultimo, nell'ambito delle attività di vigilanza agli esercizi pubblici, sono stati svolti accertamenti su n. 4 attività commerciali, a seguito dei quali venivano contestate diverse sanzioni per un totale di circa 30.000,00 euro.Sulla stessa scia, i Carabinieri della Compagnia di Andria hanno segnalato in Prefettura n. 17 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sanzionando altresì n. 45 persone per illeciti al codice della strada per un totale di 7.000,00 euro.Anche i Carabinieri della Compagnia di Trani, a seguito dei numerosi controlli sulla circolazione stradale, hanno identificato n. 145 persone e ispezionato n. 45 veicoli. Dalle principali contestazioni emerge che gli illeciti più comuni commessi dai guidatori del territorio sono l'uso del cellulare durante la guida o il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, aspetti sui quali i militari hanno cercato di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica.I servizi continueranno regolarmente nelle prossime settimane, soprattutto durante le ore serali, affinché l'Arma dei Carabinieri possa continuare a garantire quella tradizionale presenza, costante e capillare, volta ad aumentare il livello di sicurezza e la fiducia della collettività.