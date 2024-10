Fibromialgia: Come comportarsi a tavola?

Diminuire il glutine preferendo cereali ed alimenti naturalmente senza glutine

Eliminare l'utilizzo di zuccheri semplici

Limitare il lattosio

Preferire soprattutto il pesce come fonte proteica, ma anche utilizzare carni magre

Arricchire la propria alimentazione con verdura e frutta

Utilizzare semi e frutta secca, naturalmente ricca di magnesio ed omega 3

La Fibromialgia è una delle patologie più sfuggenti, misconosciute, invalidanti, dell'epoca moderna, di solito definita "idiopatica", cioè di origine sconosciuta.Si stima che dal due all'otto percento della popolazione mondiale ne soffra. È una sindrome caratterizzata da dolore muscoloscheletrico cronico e diffuso, spesso accompagnato da altri sintomi, come stanchezza, disturbi intestinali e alterazioni del sonno e dell'umore.Nel paziente fibromialgico esistono delle alterazioni organiche obiettive che sono:Un ridotto numero di mitocondri, organelli cellulari deputati alla produzione energetica, con alterata funzionalitàBassi livelli di triptofano, un aminoacido precursore di serotonina e melatonina, la cui carenza determina ansia, depressione, attacchi di fame, sonno alterato e disturbato.Bassi livelli di Zinco e Vitamina B12 da cui deriva lo stress ossidativo che danneggia la membrana cellulare.Carenza di vitamina D in molti pazienti.Disbiosi e SIBO (anomala sovracrescita di batteri in parti dell'intestino), con alterazione della permeabilità intestinale.Aumento dell'infiammazione sistemica.Alterazione dell'Asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Squilibrio del Sistema Nervoso Autonomo e del ciclo sonno-veglia.Le scelte di stile di vita, in particolare le abitudini alimentari, influenzano ampiamente l'insorgenza del dolore muscoloscheletrico. Seguire una dieta a basso tenore infiammatorio consente di migliorare la sintomatologia, in particolare il paziente dovrebbe:Lo stress ossidativo è risultato essere una chiave fisiopatologica importante nel paziente fibriomialgico, per tale motivo è di grande utilità avere una dieta ricca di alimenti ad alto tenore antiossidante.Inoltre spesso viene indicato nella fibromialgia di eliminare le verdure ed i tuberi appartenenti alle solanaceae (pomodori, melanzana; peperoni, patate), ma io suggerisco di limitarne le assunzioni, soprattutto se combinate, oltre che utilizzare patate e melanzane fresche e senza buccia, proprio per limitare l'assunzione di solanina, principio attivo con proprietà infiammatorie.In ultima analisi i pazienti affetti da fibromialgia potrebbero essere interessati da sintomi gastrointestinali, soprattutto in relazione a gonfiore e distensione addominale; in questo caso è opportuno valutare l'introduzione di una dieta Low-Fodmap, ovvero una dieta a basso tenore fermentate.