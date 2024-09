Venerdì a teatro, via alla vendita di biglietti e abbonamenti

E' tutto pronto per la VI edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", co-organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e dal Comune di Trani.Anche quest'anno i 5 spettacoli in cartellone saranno rappresentati, con cadenza bisettimanale, all'interno dell'auditorium Monsignor Pichierri della chiesa di San Magno in Trani, a partire dal 25 ottobre e fino al 20 dicembre 2024.La rassegna, patrocinata dalla Unione Italiana Libero Teatro, parte venerdì 25 ottobre con l'opera "Basta il pensiero" di Luca Landi (Attori per Caso, Battipaglia) . Secondo appuntamento venerdì 8 novembre con "Così è se vi pare" di Luigi Pirandello (Compagnia Luna Nova, Napoli). Venerdì 22 novembre terzo appuntamento con "Na Campagnata 'e tre disperate" di Antonio Petito (Teatro dei Dioscuri, Campagna). A dicembre doppio appuntamento: venerdì 6 dicembre "Un'ora di tranquillità" di Florian Zeller (Compagnia Ethnica, Mattinata) e chiusura venerdì 20 dicembre come da tradizione con la Compagnia dei Teatranti (Bisceglie/Trani) con lo spettacolo "Ombre nella casa di vetro" di Franco Roberto.Novità di quest'anno sono i posti numerati per abbonamenti e singoli biglietti, mentre i costi degli stessi restano invariati: 35 euro l'abbonamento intero, 25 euro l'abbonamento ridotto (per gruppi o associazioni che sottoscriveranno almeno 10 abbonamenti), 10 euro biglietto intero, 8 euro biglietto ridotto (per tutti gli under 18). La prevendita di abbonamenti e biglietti è già attiva presso l'Edicola Friends in via Lambertini 67 (angolo Via Nicola de Roggiero)."Al termine della V edizione – spiega il presidente della Compagnia dei Teatranti, Grazia Mastrapasqua - ci eravamo congedati dal pubblico con la probabilità di non proseguire nell'organizzazione della rassegna avendo terminato l'esperienza nell'ambito del piano triennale della cultura 2021-2023 promosso dall'assessorato alle Culture del Comune di Trani. L'Amministrazione ha però manifestato fattivamente la volontà di dare prosecuzione a questo progetto, sostenendolo anche quest'anno. Per questa VI Edizione sono stati scelti spettacoli che vanno dal brillante al riflessivo, dalla commedia dell'arte al dramma, scelte più mirate per educare e sensibilizzare il pubblico a godere, riflettere ed emozionarsi a più generi di spettacolo"."Siamo entusiasti di annunciare la sesta edizione della rassegna – prosegue l'assessore alle culture, Lucia de Mari". "Venerdì a teatro celebra la passione, la creatività ed il talento di tanti artisti locali e nazionali. Questa manifestazione rappresenta un'importante opportunità per valorizzare il teatro come forma d'arte accessibile a tutti, permettendo a compagnie di amatori di esprimere eccelse abilità e condividere sul palco storie note e meno note al pubblico. Negli anni, la rassegna ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più vasto, dimostrando come il teatro sia un linguaggio universale capace di unire persone di tutte le età e provenienze. Ringraziamo le compagnie teatrali, gli organizzatori e tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile questa manifestazione".