Oggi, sabato 21 settembre 2024, alle ore 20.30, presso l'Auditorium San Luigi in via Mario Pagano a Trani andrà in scena "Choròs, le voci della tragedia", concerto per soli, coro, ensemble strumentale e voce recitante. Musiche di Marco Podda per il Teatro antico ed il Teatro d'opera dal 2007 ad oggi. Ingresso gratuito su prenotazione.