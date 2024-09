La Trinacria è femmina: un viaggio musicale e narrativo nel Mediterraneo e nella cultura siciliana

Chiude la sezione "Teatro d'Autore" a Palazzo delle Arti Beltrani, sabato 14 settembre, il concerto reading "La Trinacria è femmina", che racconta la Sicilia in forma ironica e "culinaria", ora divertente, ora poetica, ora drammatica e controversa, recuperando la tradizione del 'cantastorie' nella narrazione delle più belle leggende siciliane.La cantastorie Lorena Vetro (chitarre e voce) e la "cuntastorie" Ilenia Costanza (narrazioni e percussioni), con la complicità di Monica Tenev (bandoneon e flauto traverso), descrivono quella che i greci chiamavano Trinacria: la sensualità, il fascino e l'ironia pungente di un'isola pervasa di bellezza e di profumi, in uno show di grande energia, tutto al femminile.Lo spettacolo, prodotto dall'associazione artistico culturale "I Vetri Blu & La Parabola", promette di immergere il pubblico in una Sicilia raccontata attraverso un linguaggio avvincente che celebra il femminile, partendo dalla grammatica delle parole e dai suoi simboli più iconici.Dalle ore 21:00, nella scenografica Corte 'Davide Santorsola' si celebra la ricchezza culturale della Sicilia, tra tradizione e leggenda, attraverso un connubio di racconti e musica: mentre la maggioranza della recitazione è in lingua italiana, le canzoni risuonano in dialetto siciliano, introdotte in italiano per garantire la comprensibilità a un pubblico internazionale, che negli anni ha saputo apprezzare la coinvolgente energia dello spettacolo.Le artiste protagoniste offrono un documento vibrante che esplora la cultura siciliana sotto una nuova luce. «In Sicilia, le parole sono femmine - affermano le artiste». Dalla poesia di Pirandello e Quasimodo alle tradizioni gastronomiche, lo spettacolo unisce arte e cucina, condividendo ricette e storie che appartengono all'anima di questa terra. «Santa Rosalia a Palermo e Sant'Agata a Catania sono femmine; la maschera di Pirandello e la roba di Verga. Ma anche la vigna, la mandorla e l'arancia. E il pistacchio. Sì, perché in lingua siciliana anche il pistacchio diventa femmina… come la bellezza!». Con questa raffinatezza linguistica, le artiste faranno rivivere i versi di grandi autori come Pirandello, Sciascia, Quasimodo e Bufalino, omaggiando anche le melodie di Rosa Balistreri, Domenico Modugno e Franco Battiato."La Trinacria è Femmina" non è solo un viaggio attraverso la sicilianità, ma anche un invito a scoprire i sapori unici della cucina tradizionale, con aneddoti e ricette che riflettono la ricchezza e il calore della cultura culinaria isolana. Dalla storia della sarda a beccafico all'amore profondo per i piaceri gastronomici, le artiste faranno immergere il pubblico in un'esperienza multisensoriale.Il viaggio dello spettacolo ha inizio nel 2016. Dopo la storica e prestigiosa cornice della Valle dei Templi di Agrigento, questo spettacolo ha conquistato teatri di Roma e di diverse regioni italiane, culminando nel 2018 con l'uscita di un cd live che raccoglie i più significativi brani delle performance dell'orchestra femminile.Uno spettacolo ricco di emozione che attraversa diverse sfaccettature della Sicilia, una serata all'insegna della cultura e della bellezza siciliana, il tutto in un inconfondibile stile femminile.Poltronissima (posto riservato da scegliere su pianta) 20,00 euro; Posto unico (non numerato): 15,00 euro. Ridotto (non numerato, per minori e over 65): 10,00 euro. I biglietti possono essere acquistati con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica, dalle 16,00 alle 20,00, in via Beltrani 51 a Trani).Il biglietto per lo spettacolo "La Trinacria è femmina" è disponibile on line al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-trinacria-e-femmina/231997.Per acquistare i biglietti di tutta la programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/venue/terrazza-davide-santorsola/517230061.La brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/stagione-artistica-2024.html.La programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall'Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l'intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 "Custodiamo la Cultura in Puglia" - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, porta alle 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it