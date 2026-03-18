Pronto intervento sociale
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Intervento per una persona fragile sola in casa: rete di servizi in azione

A Trani sopralluogo congiunto di Pronto Intervento Sociale, assistenti sociali, Polizia Locale e volontari di Trani Soccorso

Trani - mercoledì 18 marzo 2026 10.10
Un intervento tempestivo e coordinato ha permesso di aiutare una persona fragile che vive sola e che si trovava in una situazione di grave difficoltà. Il sopralluogo è stato effettuato grazie alla collaborazione tra diversi soggetti del territorio, dimostrando ancora una volta l'importanza della rete di supporto sociale nelle situazioni di emergenza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Pronto Intervento Sociale (PIS) insieme agli assistenti sociali, alla Polizia Locale e ai volontari dell'associazione Trani Soccorso. L'azione congiunta delle diverse figure coinvolte ha consentito di gestire con rapidità ed efficacia la situazione, fornendo al cittadino assistenza immediata e avviando al tempo stesso le prime misure di tutela.

L'uomo, che vive in condizioni di particolare fragilità, è stato preso in carico dai servizi competenti che stanno ora valutando un percorso di accompagnamento più strutturato, finalizzato a garantire sostegno, sicurezza e una migliore qualità della vita.

L'episodio rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, servizi sociali e volontariato possa fare la differenza quando si tratta di intervenire a favore delle persone più vulnerabili. Grazie al lavoro di squadra e alla prontezza degli operatori coinvolti, l'intervento si è concluso con un esito positivo, configurandosi come un vero e proprio lieto fine e confermando il valore della solidarietà e della presenza attiva dei servizi sul territorio.
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