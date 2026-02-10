Il tranese Uccio Persia riconfermato alla guida del Coisp in Puglia

Ordine e sicurezza pubblica, con i drammatici eventi accaduti nei giorni scorsi e le conseguenti misure predisposte dal Governo Meloni nel nuovo decreto "Sicurezza", sono stati al centro del dibattito sviluppatisi a Bari nel corso del IX Congresso Regionale Puglia del COISP, Il Sindacato della Polizia di Stato tra i più rappresentativi in Italia. Al termine dei lavori congressuali, il COISP pugliese ha riconfermato alla guida del sindacato Uccio Persia, figura di comprovata esperienza e riconosciute capacità comunicative, in forza alal Questura di Barletta Andria Trani.Il Congresso ha visto la partecipazione di centinaia di poliziotti provenienti da tutta la regione e la presenza del Segretario Generale Nazionale Domenico Pianese, del Segretario Generale Aggiunto Mario Vattone e del Segretario Nazionale, referente per la regione Puglia e Molise, Giuliano Scordella. Presenti inoltre il Questore di Bari, dott. Annino Gargano, e il Dirigente del Reparto Mobile di Bari, dott. Fabrizio Gargiulo.Nel corso del suo intervento, il Segretario Generale Nazionale Domenico Pianese ha delineato con chiarezza i principali temi di attualità che riguardano il ruolo della Polizia di Stato, soffermandosi in particolare sulle questioni legate all'ordine pubblico e alle manifestazioni di piazza, sul decreto sicurezza e sulla tutela delle forze dell'ordine nei casi in cui si trovino indagate, il c.d. "scudo penale", per aver svolto il proprio dovere a difesa della libertà e della sicurezza di tutti i cittadini.La riconferma di Uccio Persia alla guida del COISP in Puglia rappresenta un segnale di continuità e rafforzamento dell'azione sindacale sul territorio, in un momento particolarmente delicato per il comparto sicurezza.ll CO.I.S.P, Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia, nasce nel 1992 ed in breve tempo ha acquisito consenso e forza rappresentativa tali da essere, già dal 1994, Sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale. Consenso e rappresentatività che, dal 1992 ad oggi, sono andati sempre aumentando, tanto che la curva delle adesioni, per il COISP è ancora oggi, costantemente in ascesa.