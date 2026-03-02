Nord Barese, assemblea pubblica del Coordinamento Pace e Disarmo: “No ai re, no alle guerre”

Giovedì 5 marzo, assemblea pubblica del Coordinamento Pace e Disarmo Nord Barese. Ore 18.30 presso HUB Porta NovaNel tempo delle nuove monarchie, delle guerre globali che avanzano con l'arroganza del potere, il nostro compito è chiaro: smascherare i meccanismi dell'imperialismo e del colonialismo, opporci all'autoritarismo e alla repressione, rivendicare il diritto dei popoli all'autodeterminazione.Siamo qui per intrecciare le lotte, per riconoscere il filo che lega la militarizzazione delle scuole, l'embargo su Cuba, la negazione dello Stato di Palestina, l'aggressione all'Iran, il conflitto in Ucraina e la guerra globale contro ogni dissenso, contro i poveri, contro la natura e i diritti.Non vogliamo re né padroni. Nessun re, nessun esercito, nessuna guerra può decidere del destino dei popoli. La nostra voce si unisce a quella di chi, a Roma, nel Regno Unito, negli USA, si mobilita contro la violenza istituzionale, contro la logica della forza che trasforma la vita in campo di battaglia, contro chi ha calpestato il diritto internazionale. Siamo parte di una comunità che non si piega, che costruisce solidarietà, che si oppone alle narrazioni tossiche del potere.Intervengono:Alfio Nicotra, portavoce nazionale rete pace e disarmoMichele Lucivero, Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'universitàAmina Tridente, Global Movement to Gaza PugliaInvitiamo tutte e tutti a partecipare: la storia non si scrive da sola, la storia siamo noi, determinati a dire NO ai re, NO alle guerre. Sì alla pace, sì alla giustizia, sì all'autodeterminazione