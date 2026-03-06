Trani a
Trani a "Porta a Porta" su Raiuno
Politica

Giustizia e politica, le storie degli ex sindaci di Trani raccontate a Porta a Porta

Le testimonianze di Giuseppe Di Marzio, Luigi Riserbato e Giuseppe Tarantini nella trasmissione Porta a Porta su Rai 1 riaccendono il dibattito sulla giustizia alla vigilia del referendum del 22 e 23 marzo.

Trani - venerdì 6 marzo 2026 11.51
Le vicende giudiziarie che hanno segnato la vita politica e personale di tre ex sindaci di Trani sono state al centro della puntata di Porta a Porta andata in onda il 5 marzo su Rai 1. Il programma condotto da Bruno Vespa ha dedicato un approfondimento alle storie degli ex Sindaci di Trani Giuseppe Di Marzio, Luigi Riserbato e Giuseppe Tarantini, tutti coinvolti in inchieste giudiziarie che, negli anni, hanno inciso profondamente sulla loro vita privata e sulla loro attività politica. Il servizio si inseriva nel più ampio dibattito nazionale legato al referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, e ha raccontato attraverso testimonianze dirette il peso umano e politico delle indagini e dei processi che hanno riguardato alcuni amministratori locali.

Tra i primi a raccontare la propria esperienza è stato Luigi Riserbato, sindaco di Trani dal 2012 al 2015. Riserbato ha ricordato il momento in cui la sua vicenda giudiziaria ebbe inizio: l'alba del 20 dicembre 2014, quando gli venne notificata un'ordinanza di custodia cautelare con cinque capi di imputazione, tra cui l'accusa di associazione a delinquere. L'ex sindaco trascorse 45 giorni agli arresti domiciliari. Al termine delle indagini preliminari, tuttavia, fu lo stesso pubblico ministero a chiedere l'archiviazione dell'accusa di associazione a delinquere. Dopo otto anni di processo, Riserbato è stato infine assolto con formula piena.
Durante il lungo iter giudiziario emersero anche elementi che hanno alimentato ulteriori polemiche: secondo quanto raccontato, il pubblico ministero titolare dell'inchiesta sarebbe stato denunciato per presunte incongruenze tra le dichiarazioni dei testimoni e quanto riportato nei verbali.

Anche Giuseppe Di Marzio ha ripercorso una vicenda personale complessa. Sindaco di Trani dal 1990, fu arrestato il 25 agosto 1993 con accuse di corruzione e concussione. Negli anni successivi tornò comunque all'attività politica e nel 2012 divenne vice sindaco proprio nella giunta guidata da Riserbato. Tuttavia, nel 2014 il suo nome riemerse nell'ambito dell'inchiesta nota come "sistema Trani".
Di Marzio ha ricordato anche lui l'alba del 20 dicembre 2014, quando quattro agenti della Digos si presentarono alla sua porta per notificargli un'ordinanza di custodia cautelare, questa volta con il trasferimento in carcere. Nel suo racconto, ha parlato di pressioni affinché venissero rese determinate dichiarazioni, ricordando come gli fosse stato prospettato di trascorrere il Natale a casa qualora avesse collaborato in un certo modo con gli inquirenti.

Nel servizio di Porta a Porta ha trovato spazio anche la testimonianza di Giuseppe Tarantini, anche lui ex sindaco di Trani. Tarantini ha ricordato di essere stato imputato per concussione per induzione, un'accusa che, ha sottolineato, faceva riferimento a comportamenti legati alla sua attività amministrativa. In seguito la Corte di Cassazione stabilì che quel processo non avrebbe dovuto neppure iniziare. Nonostante le vicende giudiziarie, Tarantini tornò successivamente a candidarsi e fu nuovamente eletto sindaco. Anche in seguito dovette affrontare un altro procedimento, questa volta per presunto disastro ambientale, conclusosi però con l'assoluzione perché il fatto non sussisteva.

Nel servizio televisivo è stato ricordato anche l'esito giudiziario che ha riguardato i due pubblici ministeri titolari dell'inchiesta che coinvolse gli amministratori tranesi. I magistrati sono stati condannati rispettivamente a sei anni e quattro mesi di reclusione per i metodi ritenuti violenti con cui avrebbero tentato di ottenere dichiarazioni dai testimoni. Uno dei due ha inoltre ricevuto una condanna in primo grado a tre anni e nove mesi per falsificazione dei verbali. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto nei loro confronti provvedimenti disciplinari: una sospensione di nove mesi per uno e di due anni per l'altro. Secondo quanto riferito nel servizio, il primo è attualmente giudice civile a Milano, mentre il secondo dovrebbe assumere analogo incarico a Torino nei prossimi mesi.

Una situazione che lo stesso Riserbato ha commentato con amarezza, osservando come, a suo giudizio, chi non sia più ritenuto idoneo a svolgere attività investigativa venga comunque destinato a funzioni giudicanti.
Le storie raccontate nella trasmissione di Rai 1 riportano così al centro dell'attenzione pubblica il tema dell'equilibrio tra potere giudiziario e politica, proprio mentre il Paese si prepara a esprimersi attraverso il referendum sulla riforma della giustizia.

Nel post il servizio andato in onda a "Porta a Porta":

  • Giustizia
Altri contenuti a tema
Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento Attualità Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento L'intervista esclusiva alla dott.ssa Angela Arbore, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani : “Senza personale amministrativo il rischio è la paralisi”
Giudice di Pace di Trani, non solo carenza amministrativa: manca anche la magistratura onoraria Attualità Giudice di Pace di Trani, non solo carenza amministrativa: manca anche la magistratura onoraria La delegazione dei riservisti del bando GOP-VPO 2023 chiede lo scorrimento integrale delle graduatorie
In biblioteca comunale a Trani un incontro per parlare di riforma della separazione delle carriere Attualità In biblioteca comunale a Trani un incontro per parlare di riforma della separazione delle carriere La Camera Penale di Trani ha organizzato un incontro informativo, tenutosi ieri sera, per parlare della riforma della giustizia
Giustizia: L'allarme di Orlando e il fronte del NO contro la separazione delle carriere in magistratura Giustizia: L'allarme di Orlando e il fronte del NO contro la separazione delle carriere in magistratura Il Partito Democratico mobilita esponenti istituzionali e legali a Trani per difendere l'unità dei giudici: "Una riforma che non risolve i problemi dei cittadini."
Aggiornamento albo giudici popolari Corte di Assise e di Appello Enti locali Aggiornamento albo giudici popolari Corte di Assise e di Appello Domanda da presentare entro il 31 luglio 2025
Felice Casale: "Ancora un rinvio, altri quattro mesi di attesa: questa non è giustizia, é un'agonia" Cronaca Felice Casale: "Ancora un rinvio, altri quattro mesi di attesa: questa non è giustizia, é un'agonia" Si terrà il 5 febbraio l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio con un nuovo Gup
"Ti brucio vivo, tanto le ho già fatte queste cose": convalidato l'arresto a Annacondia, che respinge le accuse Cronaca "Ti brucio vivo, tanto le ho già fatte queste cose": convalidato l'arresto a Annacondia, che respinge le accuse L'imprenditore che lo accusa di estorsione sarebbe stato un tramite per una somma di denaro elargita da un terzo in aiuto dell'ex boss
Inchiesta Zero Titoli, scarcerati quattro imputati. Cianci e Catalano sotto interrogatorio per otto ore Cronaca Inchiesta Zero Titoli, scarcerati quattro imputati. Cianci e Catalano sotto interrogatorio per otto ore Il legale Vaira: «Dimostrata l’estraneità della CS Consulting e della Universo Docente»
Pali storici rimossi da piazza Gradenigo, il Comitato attacca il Comune
6 marzo 2026 Pali storici rimossi da piazza Gradenigo, il Comitato attacca il Comune
GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo
6 marzo 2026 GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo
“Recluse, non perdute”: l’8 marzo nel carcere femminile di Trani tra ascolto, dignità e seconde possibilità
6 marzo 2026 “Recluse, non perdute”: l’8 marzo nel carcere femminile di Trani tra ascolto, dignità e seconde possibilità
Assistenza specialistica, Bottaro fissa il traguardo: «Educatori in aula entro fine marzo»
6 marzo 2026 Assistenza specialistica, Bottaro fissa il traguardo: «Educatori in aula entro fine marzo»
La scuola che diventa comunità: al 4° Circolo “Beltrani” da oggi avvio di incontri gratuiti per il benessere dei genitori
6 marzo 2026 La scuola che diventa comunità: al 4° Circolo “Beltrani” da oggi avvio di incontri gratuiti per il benessere dei genitori
Centrodestra tranese, Di Leo: “Metodo sbagliato sul candidato e mancanza di rispetto politico "
5 marzo 2026 Centrodestra tranese, Di Leo: “Metodo sbagliato sul candidato e mancanza di rispetto politico"
Sgomento nella comunità scolastica: muore a 41 anni il professor Leonardo Evangelista
5 marzo 2026 Sgomento nella comunità scolastica: muore a 41 anni il professor Leonardo Evangelista
Bandi regionali sospesi. Vurchio: «Ora valorizzare le progettualità imprenditoriali»
5 marzo 2026 Bandi regionali sospesi. Vurchio: «Ora valorizzare le progettualità imprenditoriali»
Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia
5 marzo 2026 Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia
Rigenerazione urbana e visione dell’architettura contemporanea: a Trani lectio magistralis della Prof.ssa Eliana Cangelli
5 marzo 2026 Rigenerazione urbana e visione dell’architettura contemporanea: a Trani lectio magistralis della Prof.ssa Eliana Cangelli
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.