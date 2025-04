Aggiornamento albo giudici popolari Corte di Assise e di Appello

Powered by

Sul sito del Comune (apri qui ) l'avviso e la modulistica per l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari per le Corti d'Assise e per le corti d'Assise d'appello. A pena di nullità, la domanda d'iscrizione o di aggiornamento dei dati deve essere opportunamente sottoscritta e corredata del documento d'identità e presentata entro il 31 Luglio 2025 a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani o inviata all'indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.trani.bt.it.